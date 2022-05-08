網傳「中央徵用台北快篩送高雄」？高市府報警：絕不寬貸造謠者

針對社群平台PTT遭有心人士散佈「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」等內容，高市府嚴正駁斥、並已報警處理，強調對造謠者絕不寬貸。（記者王榮祥翻攝網路）

2022/05/08 09:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對社群平台PTT遭有心人士散佈「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」等內容，高雄市政府除嚴正澄清內容虛構，同時強調對於製造社會對立的造謠指控絕不寬貸，已報警、期許警方盡速揪出幕後造謠者依法送辦。

高市府指出，近日先有國民黨彰化縣議員未經查證，公然於通訊軟體發送不實訊息，傳遞指控本府的造謠行為，儘管已公開道歉並收回言論，不料昨晚PTT平台再增造謠文章，讓市府懷疑是系統性手法，刻意藉由防疫緊張時刻，刻意混淆視聽，擾亂社會秩序、並打擊防疫人員士氣。

造謠內容提到「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」、「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」等。

市府駁斥該內容虛構不實，重申針對網路惡意訊息，除了要求警政單位嚴格執法，也籲請市民多加查證。

市府表示，目前全國疫情嚴峻，中央地方各級政府都全力以赴面對當前艱難挑戰，高雄市各項防疫工作超前部署獲市民認同。

市長陳其邁則持續每日定時召集專家會議凝聚共識、防疫會議研商執行策略、記者會對外宣布防疫作為；第一線的醫護、衛生所、區公所里幹事等工作同仁也戮力管控疫情發展，得以讓市民安心。

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