高雄「小兒快篩陽性特別門診」 診療+取藥10~15分鐘速成

高雄小兒快篩陽性門診開站首日，就醫看診的民眾不多。（記者許麗娟攝）

2022/05/07 23:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今天（7日）在全市9家醫院、4個社區篩檢站啟用「小兒快篩陽性特別門診」，其中，新光停車場篩檢站除了提供汽機車分道的PCR採檢，因首日看診的人次不多，看診到取藥僅約10至15分鐘。

位於高雄展覽館旁的新光停車場篩檢站，由市立民生醫院負責整合民生醫院、社區醫院、基層診所的兒科、家醫科醫師駐站看診，民生醫院副院長林俊祐今天下午在防疫記者會中說明，看診區針對有症狀、快篩陽性的18歲以下民眾進行評估是否有危險徵兆，有會安排送醫，無則詢問過敏史等，開立3至5天份的口服藥物，完成取藥即可回家等待報告，整個流程約10至15分鐘完成流程，算是相當順暢。

對於民眾使用居家快篩，「快篩陰性是否就絕對安心」？林俊祐說，Omicron的潛伏期為3天，快篩陰性第1次沒被感染，可能第2次驗才被感染，所以，剛暴露到感染源就馬上驗，會因為抗原量不足未被偵測到。

再者，也可能是採檢技術不佳而採檢失誤，或是操作程序失誤，因此，一定要先把說明書閱讀清楚，遵照流程執行，才不會因為步驟錯誤導致偽陰性結果。當無症狀感染者接近痊癒時，因病毒抗原量已經很少，檢測不到也有可能，甚至因其他致病原造成，快篩陰性結果。

林俊祐建議，有症狀或有接觸風險時，尤其居家隔離、自主防疫、自主管理期間的對象，應間隔1至2天再一次執行快篩比較準確。

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民生醫院副院長林俊祐提醒，有呼吸道症狀或接觸史者，剛接觸就快篩不見得準確，應間隔1至2天再篩一次為佳。（高雄市政府提供）

9家醫院小兒特診地點和開放時間。（高雄市政府提供）

9家醫院小兒特診地點和開放時間。（高雄市政府提供）

4處設有小兒快篩陽性門診的社區採檢站。（高雄市政府提供）

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