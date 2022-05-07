古井附近有座廟 耆老訴說當年庇佑神蹟

古井隱身在荔枝園中，年輕一輩鮮少人知道其存在。（記者洪臣宏攝）

2022/05/07 20:24

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大樹區三和里有口古井隱身荔枝園中，不到100公尺處有座「代興寺」，看似不相干卻有緊密連結。當地9旬耆老說，古井是村民有錢出錢、有力出力開鑿，當時為了保平安請來神尊坐鎮，過程有驚無險，完工後大家為了感謝神明捐地、籌錢建了「代興寺」，凝聚鄉親情感逾70餘年。

該座古井乾涸多年，底部已經填土，井口用鐵網遮蔽保護；祀奉保生大帝、清水祖師及李府千歲的代興寺，依然香火鼎盛。輔英科大博雅老師莊世杰偶然機緣，聽聞大樹義消林才文談及老一輩為了喝水鑿井往事，因而展開田調。

91歲莊瑞宮、92歲林木強是曾經參與鑿井的耆老，莊瑞宮說，以前當地人喝水，雨季時還可以到100公尺外山溝使用湧泉水，枯水期就得到1公里遠的大坑溝，走山路擔水回家，因此村民決定鑿井，供附近約卅戶人家使用，當時完全以人工開鑿，僅使用簡單的鋤頭、圓鍬，用瓢瓜當安全帽，相當克難。

該口井約在1946年開工，一開始不順利挖到不到水，曾停工5、6年，當時鄉長提供了100包混凝土，村民拿鉛片自行製造圓形箱涵，逐層堆疊到井底，共堆了36層，原理為讓泉水從箱涵縫隙流到井內，以一層一尺計算，該口井有10餘公尺深。

當時請來保生大帝、李府千歲進駐工地保平安，林木強與父親林再伏、鄰人黃朝枝有次坐著吊籃到井底施工，突然有塊大石頭掉落，令人嘖嘖稱奇的是，大石砸毀了吊籃，3人因緊貼井壁站立，毫髮無傷。林木強說，神尊保佑眾人施工安全，完工後眾人集資建了代興寺，希望繼續保佑地方。

古井用了五年後突然乾涸，留下一個傳說。莊瑞宮說，聽聞有個婦人觸犯禁忌，在月事期間前來打水，突然間井水變成紅色，隨即乾涸迄今。

莊世杰說， 1727至1734年雍正台灣輿圖，即有三腳寮聚落，古井位處竹腳厝山頂，與三腳寮聚落，同屬大樹區三和里，亦為大道公（保生大帝）信仰圈。

村民為感謝神尊庇佑，古井完工後建廟祀奉。（記者洪臣宏攝）

92歲耆老林木強與兒子林才文，詳述當年鑿井的辛苦過程。（記者洪臣宏攝）

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