開門驚見陌生男只穿內褲在前妻家 前夫怒抄雙刀砍死

何姓男子砍殺前妻男友10多刀致死，逃亡26小時後落網。（記者許麗娟攝）

2022/05/07 17:55

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區昨天（6日）發生前夫殺害前妻男友的凶殘命案，35歲何姓前夫到前妻姚女家，驚見有陌生男子在家，雙方爆發口角衝突，何男醋意大起，狠砍37歲吳男致死。苓雅分局警方今天下午在鼓山車站電梯維修空間發現殺人逃亡的何男，並找到2把凶刀和犯案時穿著的衣物。

吳男家住桃園，昨天早上近7點南下高雄找姚女。姚女早上約8點送2個孩子上學，獨留男友吳男在家，回家後竟發現他倒臥血泊慘死。警方調閱監視器、查訪大樓進出人員，發現姚女的何姓前夫上午9點47分進入大樓，10點48分離開，警方循線調閱監視器發現何嫌最後消失在鼓山車站，專案小組今天下午1點25分執行攻堅，在鼓山車站電梯間逮捕何嫌，他也承犯案。

據了解，姚女與何嫌3月離婚，房子是姚女所有，何男搬離住所後，仍持有備份鑰匙，與死者吳男並不認識。何嫌昨天早上9點多到姚女家，發現有陌生男子赤裸上身、僅穿著小短褲在屋內，爆發口角衝突，何嫌拿起姚女家中2把水果刀攻擊吳男，吳男身中10多刀倒在浴室身亡，主要刀刺傷多集中在上半身。

何嫌將2把凶刀藏在機車置物箱，騎到路竹火車站，再轉搭火車到鼓山車站。他從事電梯機械維修工作，利用職業之便，藏匿在電梯機房維修空間躲了一夜，直到今天下午警方到鼓山車站找人，正好遇見剛好要走出電梯維修空間的何嫌，經確診是嫌疑人無誤，當場逮捕。

據悉，死者吳男家住桃園，工作為水泥工，有家室，育有2子，約4、5個月前在網路上與姚女認識並交往。姚女則聲稱不知前夫昨天會到家裡找他，沒料到吳男因此命喪高雄。

何嫌砍殺前妻男友致死後，被警方逮捕。（記者許麗娟攝）

何姓凶嫌犯案時，在前妻家隨手拿起2把水果刀狠刺吳男。（讀者提供）

吳嫌從事電梯維修工作，犯案逃亡利用職業之便，躲在鼓山車站電梯的維修空間一夜。（讀者提供）

吳男從桃園到高雄找女友，遭女友前夫狠砍慘死。圖為警方到命案現場偵察。（記者許麗娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法