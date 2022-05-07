高雄+2124 社區風險節節高升、陳其邁：密閉空間口罩要戴好

高雄市今天新增2124人染疫。（記者許麗娟攝）

2022/05/07 15:38

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今（7日）新增2124例確診本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），中央公布高雄市為2163例，不過經市府疫調發現，有39例居住地在外縣市或境外。2124例中，隔離期陰轉陽172例、外縣市旅遊史69例、特定娛樂場所21例、密切接觸者1821例（同住親友766例、餐飲娛樂339例、職場校園684例、高風險場域32例）、新案疫調中41例。

市長陳其邁指出，增加最多仍是密切接觸者，即在高雄染疫，昨天1436例，1日間增加了385例，尤其職場校園和餐飲娛樂場所，保護自己的方法就是口罩要戴著，在室內密閉空間長時間就是要戴好口罩，雖然可能會不舒服，但這是防護，再者也要打疫苗，打滿3劑保護力更高。

流行線圖中，北部持續攀升，高雄和台中也是緩部上升的狀態，醫療量能，負壓及專責總病床數1694床，空床數1375床、約81.1%；加強型防疫旅館有484床，空床數451床、93.1%，累計至今居家照護5472人。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，今天確診者中，因症就醫佔1156人，密切接觸者多達1821人，其中，同住家人感染的有406人、親友接觸360人、休閒娛樂84人、餐飲255人、校園95人、職場589人、市場和百貨8人、人口聚集高風險場所24人。目前社區風險節節高升，同住家人和親友間染疫不斷增加。

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高雄市今天新增2124人染疫。（高雄市政府提供）

高雄市1821例密切接觸者的感染場域。（高雄市政府提供）

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