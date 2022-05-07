名牌上衣洗到褪色？貴婦怒告洗衣店索賠 兩度踢鐵板

李姓貴婦指控自己的名牌限量版蘇繡上衣被洗衣店洗到褪色，但一、二審法官都不支持她的看法判敗訴。（情境照）

2022/05/07 13:11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕李姓貴婦有一件名牌限量版的蘇繡上衣沾到污漬，她把衣服拿到連鎖洗衣店去漬，結果被店員洗到褪色，李婦氣炸直指衣服在市面上已經找不到，類似款的衣服一件也要17、8萬，她提告向洗衣店求償9萬9千元，一審判洗店勝訴不用賠錢，李婦不服上訴，二審法官也認為看不出衣服哪裡褪色，再判李婦敗訴。

判決指出，2019年12月11日，李姓貴婦拿著一件純絲面料的蘇繡上衣到三民區某洗衣店，她手指著衣服上的黃漬，請店家幫她處理，16天後，李婦接到洗衣店來電，說衣服已經處理好請她來取回，李婦到場一看差點氣昏，直指自己的名牌限量版蘇繡上衣被洗到褪色。

李婦表示，這件衣服是某品牌限量版的蘇繡服，市面上各個管道都已經找不到，電視購物台賣的蘇繡牡丹畫作都要價新台幣8萬8千元，還只是用一般布料去繡，她這件蘇繡是純絲面料去繡製，繡服前後各繡有八寶麗水繡紋，那是古代黃袍上的圖案，其餘精細的繡圖也很精緻，如今一件精繡的蘇繡至少要花上17、8萬才買得到，因此向店家提告求償9萬9千元。

高雄簡易庭審理時，店家喊冤指出，要處理污漬前，有二度告知貴婦，洗衣服過程中有可能會褪色，獲得同意後才去洗衣，而且洗完後，她們覺得衣服沒有褪色，處理的很漂亮，有把原來的污漬處理掉。

法官當庭勘驗這件上衣，發現衣服服面色澤光滑，素面色澤平均，並無深淺不一的色差，繡紋色澤明亮，也沒有不均勻的色差，繡紋色澤與素面色澤有層次，且衣服前後面均無黃漬。

法官認為，李姓貴婦雖然有提供送洗前的上衣照片，比對後，現場看到上衣比起照片裡的衣服色澤較淡，但李姓貴婦拍照的地點、採光都會影響照片畫面的顏色深淺，因此無法用照片來證明有褪色情況，因此判洗衣店只須把衣服還給貴婦，但不用賠錢。

李婦不服再提上訴，強調這件衣服不但已絕版，且光繡工的工資就要10萬，她認為衣服確實已被洗壞，要求洗衣店賠她9萬9千元，但二審法官當庭勘驗衣服，看不出衣服哪裡褪色，再判李婦敗訴，全案定讞。

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