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    鳳警昨晚逮酒駕逆向男 今起9條道路強力取締

    鳳警今起鎖定9條酒駕易肇事路段，強力取締酒駕、危險駕駛。（警方提供）

    鳳警今起鎖定9條酒駕易肇事路段，強力取締酒駕、危險駕駛。（警方提供）

    2022/05/07 13:01

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名林姓男子昨晚酒駕逆向行駛鳳山區保生路，見警落跑已來不及，警方當場查獲漏夜將他移送法辦，並開罰交通違規600元；此外，警方今起鎖定五甲路等9條酒駕易肇事路段，強力取締酒駕、危險駕駛，以防杜酒駕肇事發生。

    剛好過埤所警網巡邏經過保生路，林男見警騎車落跑要逃離，警方趕緊上前將他攔下，發現他渾身酒味，對他實施酒測，酒測值0.36毫克，漏夜將他依公共危險罪嫌移送法辦，並針對他不依順行方向行駛交通違規部分，依違反道路交通管理處罰條例開罰600元。

    此外，鳳警今起擴大執行取締酒駕、防制危險駕駛等專案勤務，針對鳳頂路、國泰路、青年路、光復路、五甲路、保泰路、鳳松路、中山東路、建國路等9條酒駕易肇事路段全力掃蕩，以防杜酒駕肇事的發生。

    鳳警也統計5月迄今透過各項專案勤務，取締酒後駕車違規件數達17件，其中製單舉發並查扣車輛有7件，酒測值嚴重超標依刑法公共危險罪移送有10件，為防制慢車成為執法漏網，也強力取締13件。

    警方也向轄內KTV、餐廳、小吃部及提供酒類飲品的營業場所業者呼籲，為貫徹酒駕零容忍政策，將針對汽、機車駕駛人酒後駕車肇事涉犯公共危險罪案件，落實溯源調查，並進一步運用第三方警政策略，督促業者善盡社會責任。

    分局長孫成儒強調酒駕零容忍，警方持續強勢執法，以高強度、高密度、多點式部署，確保民眾安全的居住環境，提醒所有駕駛人「開車不喝酒、喝酒不開車」，勿讓飲酒成為負擔，可透過指定駕駛、親友接送、搭乘計程車或大眾運輸工具等替代方案，平安返家。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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