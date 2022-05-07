國中會考在即今再放寬 高市各校評估5/9～13國三生線上教學

高雄市國三考生除5月16至20日改線上教學外，5月9至13日各校亦可評估以全三年級為單位改線上教學。（資料照，高雄市政府提供）

2022/05/07 11:17

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市已連兩天新增本土確診人數破千，由於病入已進入社區傳播，造成校園感染風險提高，因應5月21、22日國中教育會考將登場，為降低考生試前到校染疫風險，高雄市4日宣布，全市各國中三年級學生考前一週（5月16至20日）調整為線上教學，今（7日）再放寬，5月9至13日，由各校自行評估「全三年級」是否進行線上教學。

考量到疫情嚴峻，為免學生在考前受到感染，教育局長謝文斌日前指出，停上實體到校上課期間，學校將安排線上課程，也不建議考生前往補習班增添風險，但學生若有特殊照顧需求須到校者，學校亦須妥為安排。

依教育部規定，考生若面臨居隔、檢疫都能應考，於防疫試場應試，確診考生則需循補考機制。

另針對有個別居家自主學習需求之國三學生，市府也特別考量學生及家長自主應變與照護之需，學生如於5月9至13日期間有需要請假，各校須尊重並予以彈性准假，不列入出缺席成績計算。

此外，因應疫情期間暫停實體課程學生人數攀升，教育局亦備妥校園線上線下混成學習方案，隨時可配合學生需要啟動，協助學生學習不中斷。

由教育局人員協助學校了解混成教學進行方式，錄製示範影片與操作說明圖卡提供各校參考，為使在家學習的學生就像在學校教室上課，教師可開設「線上會議室」，並將鏡頭拍攝教室全景或黑板畫面，未到班的學生登入「線上會議室」後，教師即可同步進行實體課程與遠距教學；學校已提前完成演練混成教學模式，不論是教學、小組討論、實驗等均能順利進行。

弱勢學生居家線上學習所需載具設備不足，均可向所就讀學校申請借用；學校設備數量不足，可再向教育局申請借用，另教育局也統一採購麥克風、攝影鏡頭給學校，讓學校進行混成教學，並建置66校、130間線上線下直錄播教室，提供教師數位聯絡簿服務、線上線下教學服務，打造學校遠距教學優質環境，成為學習不中斷的重要關鍵。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法