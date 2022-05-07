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    首頁　>　高雄市

    高雄環保局AI辨識 查獲3間工廠污染排放開罰130.5萬

    環保局於工業區架設攝影機。（市府提供）

    環保局於工業區架設攝影機。（市府提供）

    2022/05/07 11:29

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市環保局今表示，於臨海、林園工業區建置雲端影像監控及智慧辨識系統，掌握工業區工廠污染排放狀況，今年查獲3起工廠因未妥善操作，致明顯污染物情形發生，總計開罰130.5萬元。

    環保局表示，系統藉由多部攝影機24小時監控工業區固定污染源，將監控影像回傳，透過各項環境參數的整合與機器學習，結合固定污染源、空氣監測設備，如空品測站、微型感測器等，即時數值及地理資訊（GIS）等系統結合，提供黑煙辨識判定，形成「環境監控網」。

    環保局指出，系統目前於臨海、林園2大工業區進行24小時監控作業，於異常事件發生時，做到立即警示，讓環保局稽查人員即時出擊，強化工業區空氣污染事件應變與稽查效能。

    環保局今年以稽查利器AI辨識，查獲臨海工業區2間廠商因未妥善操作，造成揚塵逸散污染事件，分別裁罰15萬及48萬元罰鍰；另查獲林園工業區工廠夜間因製程設備火警，產生大量粒狀污染物逸散，裁罰67.5萬元。

    環保局長張瑞琿說，經由AI科技導入，節省人力與資源調度，並化被動為主動，讓稽查工作不再受限人力、時間及地區，更提升執法效率，加強夜間稽查強度及準確度，呼籲業者應隨時加強廠內自主管理，維持防制設備正常操作，以免違規受罰。

    環保局報案中心監控電視牆。（市府提供）

    環保局報案中心監控電視牆。（市府提供）

    環保局雲端影像智慧辨識系統。（市府提供）

    環保局雲端影像智慧辨識系統。（市府提供）

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