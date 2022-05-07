玩家架私人伺服器賣遊戲點數 1年獲利逾百萬

曾姓男子架私服賣韓國遊戲點數，1年獲利逾百萬。（翻攝劍靈官網）

2022/05/07 09:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕由韓國NC公司開發的東方仙俠風格大型多人在線角色扮演遊戲「劍靈」，2014年在台上線後，迄今仍吸引無數玩家遊玩，曾姓男子架設私人伺服器，吸引玩家到他的伺服器玩遊戲，再販售遊戲點數牟利，1年就大賺百萬餘元，高雄地院依違反著作權法判他徒刑10月，得易科金。

判決指出，曾男與姓名、年籍不詳，綽號「老色批」成年男子合作，由「老色批」先於不詳時間，下載並重製韓商NC公司所創作的「劍靈」遊戲軟體後，將該軟體放置在其所架設的私人伺服器。

曾男在臉書架設粉絲專頁「Utopia劍靈Blade$Soul」、「UtopiaPrivteServer」、成立LINE群組「UtopiaPrivateServer」、招攬不特定玩家登入該伺服器進行「劍靈」線上遊戲，再販售遊戲點數讓玩家可以在遊戲裡購買道具。

NC公司發現報警，警方前往曾男住處搜索，發現他從2020年5月開始營運的遊戲私服，才經營1年多就大賺150萬元，還查出他跟中國籍綽號「保哥」也有合作，把另兩款「TERA」及「彩虹島物語」線上遊戲透過相同手法，架設私服販售遊戲點數牟利。

高雄地院審理時，曾男坦承犯行，法官認為他架設私服的行為已影響遊戲公司投注心力創作，有礙國家正常經濟及貿易的形象，讓遊戲公司蒙受市場利益損失，考量他沒有前科，犯後態度良好，因此兩個違反著作權法的行為各判徒刑6月，應執行10月，得易科金，可上訴。

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