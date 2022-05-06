罕見！詐欺案母護女被求重判 法官引論語「父為子隱」駁回

檢方因康母護女影響辦案，上訴要求重判，被高雄高分院駁回。（記者鮑建信攝）

2022/05/06 23:50

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市康姓母女經營網路代購保養品，涉嫌詐騙660萬元，地院依詐欺罪判處康母徒刑2年，檢方認為她證詞袒護女兒，上訴要求重判，高雄高分院則引用孔子論語「父為子隱、子為父隱，直在其中矣」，駁回上訴並定讞，相當罕見。

判決書指出，康母於2015年間，向張女客戶佯稱，其有從事「日本膠原蛋白」、「蜂王乳」等代購業務，並有「范先生」、「郭小姐」、「澎湖阿姨」等人可供銷售，若先購買進貨後，再轉售予范等人，膠原蛋白每包可獲利40元至50元、蜂王乳每袋可獲利100元至150元不等金額，張女把貨款匯款至康婦女兒郭女的戶頭，共被騙386萬4965元。

此外，康母也以同樣手法，詐騙劉姓女客戶273萬5680元，並把錢匯入郭女帳戶，郭女涉嫌詐欺罪部分，另案審理。

高雄地院審結後，依詐欺罪判處康母有期徒刑2年，檢方不服上訴指出，被告雖坦承犯行，但詐騙金額不少，於偵、審中又一味迴護其女，至今也未達成和解，足認犯後態度不佳，並無悔悟之心，建議從重量刑。

2審合議庭引用論語「父為子隱、子為父隱，直在其中矣」，認為康母迴護其女，乃母女親情、護女心切始然，當然不忍苛責，不能做為加重量刑理由外，至於未和解等因素，原審量刑已考量過，因此刑度不變。

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