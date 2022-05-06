居家照護想吃清冠一號？高市衛生局：可轉介中醫師診療評估

高雄市衛生局長黃志中指出，居家照護者若想服用清冠一號，可轉介中醫師診療及評估是否開立。（高雄市政府提供）

2022/05/06 23:37

〔記者許麗娟／高雄報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，衛福部開放「臺灣清冠一號」中醫處方藥，近期特別搶手，甚至一度傳出藥材缺貨。對於確診者若想服用，高雄市衛生局長黃志中說，清冠一號須由中醫開立處方，居家照護者可轉介中醫師視訊診療，評估是否開立。

對於清冠一號在高雄是否有缺貨狀況？衛生局簡任技正潘炤穎說，根據調查，目前清冠一號在高雄各通路有一定配送量，會依中央配附規定辦理。

黃志中指出，清冠一號本身屬於中藥處方用藥，用藥就是要中醫師開立，市民無法自行購買，基本上要醫師開處方才有。居家照護也有使用清冠一號，但一定要經由居家照護轉介中醫師，經症狀估若適合就會開立。

「臺灣清冠一號」由荊芥、防風、薄荷、桑葉、黃芩、板藍根、魚腥草、瓜蔞、後朴、甘草所組成，具有抗病毒、增加呼吸道防護、祛除病理產物等功效。

清冠一號雖也開放非確診者自費申請，不過，高雄市立聯合醫院中醫科主任戴滋慧日前提醒，這個處方屬於較為苦寒的藥物，一般人服用恐容易造成腹瀉、手腳冰冷、體溫過低甚至免疫力下降的狀況。

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