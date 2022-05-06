高雄+1694！社區風險攀升 多達909人因症就醫

高雄市今（6日）新增1694人確診。（記者許麗娟攝）

2022/05/06 15:18

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今（6日）新增1694例本土確診武漢肺炎（新型冠狀毒病，COVID-19），中央公布為1737例，轉銜外縣市個案43例，隔離期間陰轉陽152例、外縣市旅遊史51例、特定娛樂場所23例、密切接觸者1436例（同住親友621例、餐飲娛樂287例、職場校園492例、高風險場域36例）、新案疫調中32例。

市長陳其邁指出，大幅增加主要以密切接觸者最多，包括同住朋友、餐飲娛樂、職場、校園、高風險場域等，外縣市旅遊史的感染風險已是上一波，目前已到第二、三波，屬於社區傳播，從流行線圖來看，北部仍持續攀升，高雄、台中約落後雙北約8、9天，應特別注意已逐漸增加社區傳播風險。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，今天的個案中，陽轉有152例、匡列633例，共佔46%，因症就醫909人、佔54%，因症就醫多是有症狀或接觸的朋友確診，經快篩陽性及PCR採檢確診，可見社區感染風險增加。

1436名密切接觸者的分布，同住家人315人、親友接觸306人、休閒娛樂82人、餐飲205人、校園123人、職場369人、市場與百貨10人、人口聚集高風陽場所26人。

5月6日高雄校園有123人確診，共有12間全校停課、停課班級數307班、居家隔離人數4055人。

陳其邁表示，目前為止，高雄市居家照護達5114人、佔84.9%，集檢所597人、加強版防疫旅館19人、住院292人。

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高雄市6日疫情總覽。（高雄市政府提供）

高雄市與其他高風險縣市的疫情流行線圖，高雄與台中逐漸攀升中。（高雄市政府提供）

高雄市目前確診者居家照護已達5114人。（高雄市政府提供）

高雄市密切接觸者分布。（高雄市政府提供）

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