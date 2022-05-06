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    首頁　>　高雄市

    街頭藝術創作揪合照 趁機強吻正妹判關

    示意圖

    示意圖

    2022/05/06 06:57

    〔記者鮑建信／高雄報導〕自稱從事藝術創作的男子阿國（化名），在奧斯卡影城搭訕穿制服正妹學生小玉（化名）合照，涉嫌趁機親吻臉部，並反控她想紅栽贓他，被高雄高分院依違反性騷擾防治法，判處有期徒刑8月定讞。

    判決書指出，2019年3月28日晚上9點多，阿國在高雄市新興區仁智街「奧斯卡3D數位影城」附近，搭訕身著高雄某女子中學制服的被害人小玉，謊稱要作企劃案需要合照等語，並趁合照時涉嫌突襲親吻她臉頰2下。全案經新興分局依違反性騷擾防治法罪嫌，移送高雄地檢署偵查起訴。

    阿國應訊指稱，台灣從事與路人合意，拍攝親吻動作藝術合影的著作人，廣為媒體報導，如「正妹100吻大挑戰！宅男的百吻計畫開始」等。

    又說，從事親吻動作藝術合影的人，不是只有他一人，小玉可能被其他拍攝藝術合影的人性騷擾，也有可能基於想紅或其他不法原因，故意對他提起性騷擾告訴，實在非常不可取，否認涉案。

    小玉則說，當天晚上她一個人奧斯卡影城前面買東西，要走回宿舍的時，阿國攔住她並說，有個企劃需要找正妹拍照，並直接把他手機裡面的照片給她看，不料在拍照的時候，接連親她2次，當時她有說不要，並被突來舉動嚇哭逃跑。

    高雄地院調查，小玉指證歷歷，陳述案發經過前後一致，並堅稱沒有認錯人，判處阿國有期徒刑8月，他不服上訴，高雄高分院認為原審認事用法，並無不妥，駁回上訴。

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