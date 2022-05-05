高雄「小兒快篩陽性特診」週六啟動 9醫院+4社區採檢站

高雄市長陳其邁（右）與高雄醫師公會榮譽理事長賴聰宏（中）、臺灣兒科醫學會常務理事王玲（左）討論小兒快篩陽性特診的設立。（記者許麗娟攝）

2022/05/05 18:12

〔記者許麗娟／高雄報導〕因應兒童確診數隨疫情升溫而增加，家長面對小孩出現發燒、咳嗽等症狀，若在家快篩又出現陽性會更加擔憂，高雄市週六（7日）起開設小兒快篩陽性特診，在9家醫院戶外門診區以及4處社區採檢站開設，18歲以下兒童若快篩陽性且出現症狀，可於前往PCR採檢時直接讓醫師看診。

提供小兒快篩陽性特診的9家醫院，包括高雄榮總、高雄長庚、高醫、義大、聯合、國軍高雄總醫院左營分院、阮綜合、岡山醫院和旗山醫院；有小兒快篩陽性特診的採檢站，則有楠梓射箭場站、小港森林公園站、高雄展覽館旁新光停車場站、岡山巨輪路站共4處，需帶健保卡及密封好的陽性快篩試劑前往就診。

為表達基層診所與市府共同抗疫的決心，臺灣兒科醫學會常務理事王玲、高雄醫師公會榮譽理事長賴聰宏、高雄縣醫師公會理事長王宏育、高雄市醫師公會理事長朱光興，今天在防疫記者會中針對小兒快篩陽性門診、兒童疫苗等進行專業評估和提醒。

高雄縣醫師公會理事長王宏育表示，台灣有健保制度，有什麼問題可找家庭醫師可給予最好的照護，若有症狀市府也提供免費居家快篩試劑，若是快篩陽性，家庭醫師可提供診療，除非發高燒、很喘、很難過、整天睡覺神智不清才須立刻到大醫院，不然輕症或無症狀可由家庭醫師診療即可。

高雄市醫師公會理事長朱光興也呼籲，目前確診者大部分都輕症，請放心由基層診所居家照護，有症狀應優先找就近基層診所處理，一起與市民挺過難關。

高雄醫師公會榮譽理事長賴聰宏提醒，萬一家中有群聚感染，子女都快篩陽性且有症狀，為了疏通醫學中心大量緊急病患，可以到9家大醫院附設小兒科快篩陽性特別門診，或是到衛生局設置的4大社區篩檢站看診，主要是為了疏通醫學中心急診壅塞問題，經由小兒科醫師駐診 ，看完診後給藥、順便做PCR，可立刻評估小孩是否需住院，輕症甚至無症狀可直接回家繼續觀察病情。

臺灣兒科醫學會常務理事王玲表示，小朋友出現呼吸道症狀因與一般感冒無法區分，應該就近到基層診所由醫師評估，會在戶外看診領藥並提供快篩試劑讓家長幫孩子做，兒科基層醫師會幫父母評估孩子感冒嚴重度是否需住院，若有達到，不管快篩陰陽都需住院時會轉到9大醫院，快篩陽性不須住院再到21家社區篩檢站做進一步的PCR採檢。

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5月7日起，高雄9家醫院在戶外門診區設小兒快篩陽特診。（高雄市政府提供）

5月7日起，4處社區採檢站設小兒快篩陽特診。（高雄市政府提供）

小兒有呼吸道症狀處理流程。（高雄市政府提供）

小兒快篩陽性可至4大社區採檢站和9大醫院附設小兒特診。（高雄市政府提供）

若小兒快篩陽性無症狀，在21個社區採檢站都可做PCR。（高雄市政府提供）

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