獨家》南橫首衝太嗨 重機還沒抵達就卡進山溝動彈不得

黃牌重車還沒進梅山口，卡進山溝動彈不得。（讀者提供）

2022/05/05 19:23

〔記者黃旭磊／高雄報導〕省道台20線南橫公路梅山至向陽44公里路段本週1日有條件復通，卻發生多起事故，有車輛在高雄市桃源區中之關、天池一帶擦撞，警方馳援25公里，繞過長長塞車車陣處理，還有大型重型機車還沒進梅山口，就直接卡進山溝動彈不得。

南橫公路復通3天以來，發生超過3起汽車擦撞事故，由於路窄且塞車嚴重，轄區六龜警分局需派機車來回馳援50公里處理事故，也有黃牌重機騎士4日清晨8點興奮上山，剛過梅蘭加油站約50公尺整車滑落山溝，10小時後、當晚6點半吊車才開抵吊起。

拉芙蘭派出所長鍾鳳琳表示，黃姓中年騎士從台南騎到高雄準備衝南橫，下雨濕滑、沿線排隊等候車輛多，可能企圖從側邊突破車陣，連人帶車摔進側溝，連梅山口（復通路段起點）都還沒騎到。

黃男一度試圖拉起機車，因「腳路不順」缺乏施力點，直到晚間自費僱用吊車吊起。

山友指出，曾在天池一帶看到兩車對向擦撞，還是安全到家最重要，警車要上山處理也很辛苦。

梅山派出所長謝明華說，天池附近匯集高雄、台東兩方車輛，道路狹窄易發生擦撞，事故後，車友多自行拍照存證避免影響車流，呼籲一定要保持安全距離。

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