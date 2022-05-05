全國首推！老舊公寓大廈改善消防 高雄市補貼貸款及利息最高800萬

高雄市政府推出全國首創改善消防設備貸款利息補貼方案。（圖消防局提供）

2022/05/05 21:12

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市政府為協助老舊公寓大廈儘速改善消防安全設備，推出全國首創改善消防設備貸款及利息補貼方案，貸款額度依地上層數認定，其中10層以下最高100萬元、11層至15層最高200萬元、16層至30層最高500萬元、31層以上最高800萬元，申請維修項目以系統性滅火設備及警報設備者列為優先順位。

高雄市消防局代理局長王志平表示，依消防法第9條規定，住戶有維護消防安全設備的義務，這次是針對20年以上老舊公寓大廈，消防安全設備維護修繕金額達100萬元以上，透過全額貸款利息補貼的方式，鼓勵老舊公寓大廈儘速維修消防安全設備。

高雄市消防局表示，高雄市20年以上6層以上公寓大樓，若已依公寓大廈管理條例報備成立管理委員會或管理負責人，且消防安全設備維護修繕金額達100萬元以上者，可向消防局申請核准後，6日起可向承貸金融機構申請貸款，並獲得最長5年的貸款利息補貼。

市長陳其邁表示，維護市民公共、消防安全，市府責無旁貸，考量部分老舊大樓經費短絀，規劃消防設備改善貸款及利息補貼方案，協助與落實保障市民公共安全。

高雄市消防局貼心提醒，有關改善消防設備貸款及利息補貼的詳細說明，可至市府消防局網站首頁「雄安心補助專案」專區，下載申請書及檢附相關文件，於今年10月31日前向消防局提出申請，如有相關疑問可向火災預防科（07-8128111轉2131）洽詢。

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