為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    全國首推！老舊公寓大廈改善消防 高雄市補貼貸款及利息最高800萬

    高雄市政府推出全國首創改善消防設備貸款利息補貼方案。（圖消防局提供）

    高雄市政府推出全國首創改善消防設備貸款利息補貼方案。（圖消防局提供）

    2022/05/05 21:12

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市政府為協助老舊公寓大廈儘速改善消防安全設備，推出全國首創改善消防設備貸款及利息補貼方案，貸款額度依地上層數認定，其中10層以下最高100萬元、11層至15層最高200萬元、16層至30層最高500萬元、31層以上最高800萬元，申請維修項目以系統性滅火設備及警報設備者列為優先順位。

    高雄市消防局代理局長王志平表示，依消防法第9條規定，住戶有維護消防安全設備的義務，這次是針對20年以上老舊公寓大廈，消防安全設備維護修繕金額達100萬元以上，透過全額貸款利息補貼的方式，鼓勵老舊公寓大廈儘速維修消防安全設備。

    高雄市消防局表示，高雄市20年以上6層以上公寓大樓，若已依公寓大廈管理條例報備成立管理委員會或管理負責人，且消防安全設備維護修繕金額達100萬元以上者，可向消防局申請核准後，6日起可向承貸金融機構申請貸款，並獲得最長5年的貸款利息補貼。

    市長陳其邁表示，維護市民公共、消防安全，市府責無旁貸，考量部分老舊大樓經費短絀，規劃消防設備改善貸款及利息補貼方案，協助與落實保障市民公共安全。

    高雄市消防局貼心提醒，有關改善消防設備貸款及利息補貼的詳細說明，可至市府消防局網站首頁「雄安心補助專案」專區，下載申請書及檢附相關文件，於今年10月31日前向消防局提出申請，如有相關疑問可向火災預防科（07-8128111轉2131）洽詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    World Gym健身房施工停電 衛浴間找嘸緊急照明設備
    2022/04/13 21:48

    World Gym健身房施工停電 衛浴間找嘸緊急照明設備
    高市1233棟老舊大樓防火門修繕或更新 即起可申請補助
    2022/03/18 19:44

    高市1233棟老舊大樓防火門修繕或更新 即起可申請補助

    建商搶布局 高房價外溢周邊受惠
    社區大樓防疫怎麼做？內政部：5項重點指引
    2021/05/22 09:39

    社區大樓防疫怎麼做？內政部：5項重點指引

    糖友發燒、食慾減、血糖飆 恐是肺炎
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播