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    首頁　>　高雄市

    「我家鳳梨很好吃」果農給竊賊機會付錢 警方認出慣竊先抓了

    李姓慣竊偷走民眾自家門前裝箱鳳梨。（圖由民眾提供）

    李姓慣竊偷走民眾自家門前裝箱鳳梨。（圖由民眾提供）

    2022/05/05 18:22

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大樹區農特產鳳梨進入產季，有果農夜間被竊賊下手偷了一箱，在臉書po文「我家的鳳梨很好吃，但真的不要這樣」，還給機會「今天來付款我當你買了」，事後雖然刪文，但警方認出，涉嫌下手的是李姓慣竊，循線火速逮人。

    有網友4日9時30分在臉書社群網站「我是大樹人」發文，指自家的鳳梨3日深夜10時57分不見，「雖然我知道我們家鳳梨很好吃，但是真的不要這樣，我們一箱鳳梨沒有很貴的」，民眾希望認識他的人告知，「今天來付款我當你買了」，還無奈地說「果農很辛苦，請不要以為這是小事，拿了就走，真的不行喔」。

    發文者事後刪文，仁武警分局大樹分駐所獲報後主動與被害人聯絡，並取得相關畫面，擴大調閱監視器後，員警認出竊嫌就是轄內62歲李姓慣竊，隨即火速前往其租屋處帶返偵辦；李嫌辯稱，竊取的鳳梨一箱約20顆，已全部分送給朋友，全案詢後依竊盜罪移送橋頭地檢署偵辦。

    仁武分局長李崇偉表示，大樹區以種植鳳梨為大宗，5月為鳳梨產季，警方特别重視防制農漁牧等民生竊案，將提高勤務作為，加強巡邏密度，同時也與農民保持聯繫，另執行「護農專案」等防竊措施，加強盤查人車等勤務作為，呼籲民眾若發現有可疑人士在田間徘徊，務必提高警覺，並打110或派出所電話，杜絕宵小可趁之機。

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