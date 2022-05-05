高雄小港小北百貨凌晨搶案偵破 嫌犯：怎麼這麼快找到我？

搶匪頭戴全罩式安全帽，帽內還特地帶了面罩行搶。（圖由民眾提供）

2022/05/05 21:21

首次上稿 12:17

更新時間 21:21

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港區漢民路小北百貨今天（5日）凌晨3時許闖進戴著安全帽及口罩的男子，不發一語，涉嫌持玩具手槍搶走近2萬餘元，得手後騎未懸掛機車揚長而去；警方下午逮捕賈姓搶嫌，發現他是離職員工，犯案前籌劃2星期，原本行搶目標為店內的保險箱，「胃口太大」而露餡。

這名歹徒頭戴全罩式安全帽進入小北百貨，當時店內有男女共2名店員值班，歹徒佯裝挑選物件，待了約14分鐘後，男店員進入室內休息，歹徒趁機走向櫃台，拿出玩具手槍指著女店員，她因為害怕遭到不測，拿出收銀機內現金近2萬元交付，歹徒臨走前還拿了兩條香菸，騎著未掛車牌機車揚長而去，行搶過程約1分鐘。

警方調查發現，搶匪主要目標不是收銀機現金，而是櫃台內的保險箱，他曾要求女店員打開，但她並不知道密碼，搶匪又發現保險箱固定卡死，根本帶不走，只好死心，搶了現金跟2條香菸離去。

警方據此懷疑有離職人員涉入，經調閱監視器，發現搶匪刻意避開有監視器路線，魔高一尺、道高一丈，仍鎖定27歲賈嫌涉嫌重大，員警登門逮捕時，他訝異說：「怎麼這麼快找到我？」起出犯案時衣物、玩具手槍及贓款18500元。

據了解，賈嫌曾在該店工作年餘，4月間離職，他因投資失利欠債200餘萬元，異想天開行搶老東家，以為熟悉環境比就容易得手，還特地變裝，選了平常不穿的外套、安全帽，犯案時不說話、不懸掛車牌，以為天衣無縫。警方訊後依恐嚇取財罪嫌送辦。

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