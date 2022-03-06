臨時工狠詐通訊行 妻「幽靈抗辯」甩鍋共犯下場曝光

2022/03/06 00:57

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄林姓臨工向通訊行詐稱能調到當季暢銷蘋果手機，代找賣家或調貨，李姓店家交付56萬餘元後，林男避不見面，店家轉問林妻，她誆稱丈夫取貨遭檢舉，被警攔下，手機全被沒收，需要借3萬元交保。店家對夫妻2人提告，妻子簡女否認共犯，推稱丈夫行為與她無關，法院不採信，判林男6月、簡女3月徒刑；民事部分，林男需賠償28萬9千元、簡女應連帶給付27萬6千元。

判決書指出，林男、簡女夫妻檔向住家樓下通訊行詐稱，可以調度買到缺貨的新手機，李姓店家認為他們就住在通訊行樓上「跑不掉」，信以為真，還借夫妻租車費，租車北上向友人調貨取手機，李姓店家交付了56萬餘元。

林男聲稱，案發當時在工地當臨時工，積欠當鋪錢，夫妻常為錢搞得焦頭爛額，不得已向店家行騙。不過，妻子簡女否認共犯，辯稱是丈夫友人告訴她丈夫被逮捕，需錢交保，她沒錢才問店家借錢，她不知道丈夫友人名字，LINE只用符號，她也忘記是什麼符號了。

高雄地院審理發現，簡女所辯並無任何證據足以佐證，甚至以沒有姓名、只有符號的LINE對話的供詞，法官罕見封稱「幽靈抗辯」，認定簡女扮演極為重要的角色，理當知情丈夫詐騙店家一事，依共同犯詐欺取財罪判夫妻兩人6月、3月徒刑，妻子簡女也要負連帶賠償責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法