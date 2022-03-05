高雄染疫自助餐店夫婦2月曾參加旅行團 全團將採血清驗抗體

高雄市長陳其邁指出，目前旅行團感染源不明，其他同車者PCR陰性，CDC已進行全員血清抗體採檢，希望找出是否有隱形傳播者。（記者許麗娟攝）

2022/03/05 16:26

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今（5日）新增3人確診，其中染疫的左營區大偉自助餐店老闆夫婦，2月20至22日曾參加由屏東東港出發到北部旅行的遊覽團，由於同車另有2名新北人、台南人確診，高雄市陳其邁表示，初判可能是在旅行團的行程中染疫，目前仍在跨縣市釐清感染源。

高雄市衛生局簡任技正潘名穎表示，新增的案20860和20861是同住在自助餐店2樓的老闆夫婦，案20862則是另與昨天確診小女兒同住的姐姐，4人在228連假有一同到花東旅遊，但疫調發現，自助餐店老闆夫婦於2月20至22日也曾參加從屏東東港出發的遊覽團，且匡列車上遊客後發現另有2人染疫。

潘炤穎說，自助餐店老闆夫婦坐在遊覽車的右側第一排，而新北、台南確診者則坐在左側最後2排，車上有卡拉OK設備，遊程中曾在車上脫口罩唱歌、飲食，因4人的Ct值相近，應是同波段感染，可能是旅遊中用餐或其他接觸風險，感染原因仍在跨縣市追蹤。

陳其邁進一步說明，高雄市已對自助餐店老闆夫婦驗過COVID-19抗體NTN為陰性，代表抗體還沒出來，即是最近一段時間的感染，不是1、2個月前感染，懷疑同車4人是同波段、共同感染源，因為旅行團的遊程從屏東東港出發，足跡跨及桃園、新北、基隆、宜蘭等地，所以共同感染源仍釐清當中，CDC已協調各縣市全部採取抗體檢查找出感染源可能在哪，對高雄市來說，風險仍在。

至於這波感染是否為Omicron病毒株，潘炤穎表示，正在與中央釐清中，包含基因定序、檢體昨天已送達昆陽實驗室。

陳其邁說，從時序上來看，遊覽團4例確診的Ct值都差不多，代表同團不知道在哪個地方或旅遊地點感染，也或有同車有一個較早感染個案，這部分車上全員都必須加做抗體檢驗以釐清車上是否有PCR陰性但有抗體者。

此外，從症狀來看，同行4人中僅自助餐店老闆娘案20861在24日出現喉嚨癢症狀，26日曾就醫，從發病日往前推3天，須把可能感染源釐清，因目前同團的人PCR檢查都是陰性，感染源須從血清學抗體檢查，或是前往的景點、餐廳或旅館等空間檢驗才能找出來。

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高雄自助餐店夫婦參加的屏東宮廟北部旅行團，車上座位與新北、台南確診者有段距離，但車上有脫口罩唱卡拉OK和飲食。（高雄市政府提供）

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