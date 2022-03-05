高雄+3！自助餐店1家4口染疫 11處足跡曝光

高雄市長陳其邁說明左營自助餐店染疫情形。（記者許麗娟攝）

2022/03/05 15:54

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市左營果貿社區自助餐店女兒染疫傳播鏈擴散，今（5日）新增3人確診，分別是該女的爸爸、媽媽和姐姐，高雄市衛生局公布3人共11處足跡，包括爸媽經營的大偉自助餐店、夢時代、知名的老新台菜、哈囉市場等。

案20860是大偉自助餐店的60多歲老闆，Ct值19.6，案20861則是老闆娘，Ct值21.7，2人同住在自助餐店2樓，活動足跡為2月23至26日、3月2日上午7點50分到晚上8點在經營的大偉自助餐店工作；2月22日晚上6-7點到路竹的山中客土雞城用餐；2月23-26日和3月2-3日上午7點半曾到果貿市場的蔣家果菜店消費；3月1日晚上7點27分至老新台菜十全店用餐；3月2-3日上午10點半到左營哈囉市場明潭路邊的魚販消費。

案20862為自助餐店老闆的大女兒，沒有與父母同住，也未在自助餐店幫忙，但與昨天確診的妹妹案20832同住，但228連假有與家人一同到花東旅遊。

案20862活動史為2月26日下午1點半多至高雄夢時代5樓玩具反斗城；下午2點20-50分至苓雅區自強三路的油雞佬港式料理；3月1日晚上7點半到老新台菜十全店用餐；2日中午到左營區富國路亞細toys家族和富民路上的麵麵粥道；3日中午12點到苓雅區新光路的喬品炒飯用餐。

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左營自助餐店父母、大女兒染疫足跡表。（高雄市政府提供）

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