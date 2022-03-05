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    首頁　>　高雄市

    遊覽車座位圖曝！陳其邁：確診夫妻與新北、台南染疫者應屬同波感染

    案20860、20861遊覽車座位圖。（高市府提供）

    案20860、20861遊覽車座位圖。（高市府提供）

    2022/03/05 15:51

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕左營自助餐店疫情擴大! 昨天確診的案20832，爸爸（案20860）、媽媽（案20861）、姊姊（案20862）今天都證實確診，市長陳其邁拿出遊覽車座位圖，研判由於4人CT值非常接近，應是屬於同一波感染 ，這對夫妻也驗過抗體，NTN都是陰性，代表抗體還沒出來，可能是最近感染，市府昨天緊急在左營篩檢1909人，結果都是陰性。

    陳其邁拿出遊覽車座位圖表示，高雄這對夫妻案20860、20861是坐在前門，新北、台南確診者是坐在後面安全門，由於4人CT值非常接近，研判應是屬於同一波感染。

    陳其邁強調，案20860、20861也驗過抗體，NTN都是陰性，代表抗體還沒出來，可能是最近感染，而非1、2個月前的感染，因此研判是同一波的感染，且有共同感染源，由於足跡到過桃園、宜蘭、基隆等地，共同感染源還得釐清。

    陳其邁強調，對高雄的風險來說，必須切斷傳播鏈，把社區風險減低，昨天在左營篩檢1909人都是陰性，今天起至7日，每天上午9點至12點、下午1點至5點、晚上6點至9點，持續在左營果貿社區籃球場採檢，務必確保社區是安全的情況。

    他也提醒，今天確診的這對夫妻都過兩劑AZ，因為已經打了一段時間，自然傳給家人的風險就比較高一點，提醒大家去打第三劑，防範感染後重症或死亡。目前高雄市打第三劑比例達到64.4%，全國大概59.4%，再次通知長輩3月3日後到施打站施打。

    陳其邁也提到社區快篩監測機制 ，每天維持5、600人監測，這次也是因為案20832有呼吸道症狀，到診所快篩才發現弱陽性，很感謝基層醫師配合。

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