高市+3！自助餐店確診女父母姐染疫 曾與新北和台南確診者搭同輛遊覽車

高雄市衛生局今天在左營果貿社區塊大採檢。（高市府提供）

2022/03/05 15:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕左營自助餐店疫情擴大! 昨天確診的案20832，爸爸、媽媽、姊姊今天都證實確診，讓高雄一口氣新增3起本土個案，市長陳其邁強調，案20832爸媽曾於2月20及21日，與新北及台南確診者搭同一輛遊覽車旅遊，研判是有共同感染源。

昨天確診的案20832，在自家位於左營區果貿社區的大偉自助餐工作，3日發燒、4日確診，Ct值從31降至20，為新近感染，感染源不明。因她2月27日至3月1日曾與親友自行開車到花東旅遊，目前仍跨縣市追查感染源中。

高雄市長陳其邁今天下午於防疫記者會指出，今天新增3起病例，都源自於昨天公布的案20832家庭群聚，主要感染源是案20832的父母20860 及20861，於2月20及21日，曾與新北及台南確診者搭同一輛遊覽車旅遊。

陳其邁說，市府研判20860及20861與新北、台南這4個案是有共同感染源，但是感染源在哪裡？到底是在車上或是北部旅遊地點就需要跨縣市合作疫調釐清。

他強調，高雄已經初步釐清，在果貿社區或密切接觸者均已採檢。至於另一例20862則是20832的姐姐。

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