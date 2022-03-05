228雄中自治會94歲會長看俄攻烏 方振淵：受侵略該捍衛自己國家

高齡94歲的雄中自治會會長方振淵，身體仍十分硬朗。（記者葛祐豪攝）

2022/03/05 13:19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕228事件75週年，一場「2022英雄返校之雄中自衛隊紀念活動」今天在雄中舉行，特別邀請高齡94歲的雄中自治會會長方振淵出席。針對俄羅斯侵略烏克蘭，他受訪時強調，國家受到侵略，應該全民站起來，捍衛自己的國家，自然有一些友邦會來幫忙。

1947年228事件爆發，軍隊開槍鎮壓，為維持校園周遭治安，當時雄中自治會會長方振淵召集全校學生，決議成立學生自衛隊，由李榮河擔任隊長、陳仁悲擔任副隊長，成員包括雄工、雄商和雄女等校學生，不分族群保護校園及社區民眾安全。

時值發生俄羅斯侵略烏克蘭的今日，高雄市議員陳致中認為宣揚雄中自衛隊的故事，更具歷史教育與世代傳承意義，今天上午在雄中紅樓前，舉辦「2022英雄返校之

雄中自衛隊紀念活動」，特別邀請94歲的方振淵及多位家屬到場。

出席的高市府副秘書長張嘉興致詞時說，75年前，雄中學生挺身而出，在俄羅斯侵略烏克蘭的今天，更值得回顧這段歷史，希望台灣各族群更團結和諧；立委許智傑則強調，當年228事件，很多外省人逃進雄中校園，雄中自衛隊不分本省、外省人一起保護，堪稱台灣族群融合的歷史典範！

或許因勤練國標舞，方振淵身體仍十分硬朗，行走不需人攙扶，他透露就讀台大時，身陷白色恐怖的匪諜案，被關了7年10個月才出獄，後來40年不談論228事件，如今紀念雄中自衛隊，他希望幫助台灣更團結、社會更和諧。

針對俄羅斯侵略烏克蘭，方振淵受訪時說，烏克蘭為了反抗俄國無理侵犯，站起來抵禦，「受侵略的國家，人民如果覺醒，勇敢抵禦、保護家鄉的話，還是尚有可為，很多民主國家都會協助！」他也提到，俄羅斯侵略烏克蘭當然會讓他聯想到當年保衛民眾的熱情，並一再強調「受到侵略，應該全民站起來，捍衛自己國家，自然有一些友邦會來幫忙」。

對於今日烏克蘭、明日台灣，方振淵認為不能相提並論，烏克蘭比較弱，受到侵略，台灣是一個國家，有很好的領導人，台灣現在還是很堅強，大家一定要保護自己的國家。

據了解，方振淵後來成立統一翻譯社，在台北商界十分活躍，也是台北北門扶輪社的創社會長，與前總統陳水扁同一扶輪社，但連阿扁也不知道他是228時的雄中自治會長。

228事件75週年，「2022英雄返校之雄中自衛隊紀念活動」在雄中舉行。（記者葛祐豪攝）

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