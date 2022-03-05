貨車誤入軌道 高雄輕軌列車一度受影響

一輛貨車誤入高雄輕軌軌道，車輪陷於軌道草皮區無法移動，（高捷公司提供）

2022/03/05 12:21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天上午一輛貨車誤入高雄輕軌軌道，車輪陷於軌道草皮區無法移動，一度影響輕軌發車，高捷公司立即進行現場軌道區檢修與淨空，上午10點已恢復全線正常營運，貨車則被處以1萬元以上，5萬元以下罰鍰。

今年以來，高雄輕軌已發生6起擦撞意外，不過今天是一輛貨車於上午8點31分，於C16文武聖殿站與C17鼓山區公所站間，因誤入輕軌軌道，車輪陷於軌道草皮區而無法移動，並未擦撞到輕軌列車。

高捷公司指出，事發當時未影響列車，但貨車停車位置，影響上下行列車通行的動態包絡線，導致上下行列車均無法通過，共影響2部列車進行清車作業。

捷運工程局與捷運公司啟動緊急應變程序後，8點41分輕軌變更運轉模式，C32凱旋公園站-C16文武聖殿站採局部運轉、C16文武聖殿站-C17鼓山區公所站由計程車接駁，C17鼓山區公所站-C20台鐵美術館站局部運轉。

貨車於9點32分由拖車拖離，高捷公司人員立即進行現場軌道區檢修與淨空，10點已恢復全線正常營運。

高捷公司對造成旅客不便表達歉意，初步瞭解，該事故貨車是由北斗街右轉，違規誤入輕軌軌道區而受困，已依法予以開罰，可處1萬元以上，5萬元以下罰鍰。

高雄市捷運局提醒，輕軌路口均設有號誌與提醒標誌，且有黃色立柱阻隔，車輛行經輕軌路口，於轉彎時應注意燈號及入口方位，避免誤入軌道區，若造成旅客受傷、設備或營業損失，捷運局與高捷公司會依法求償，決不寬貸。

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