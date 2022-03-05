阿爸要不到生活費傳訊恐嚇兒 挨告辯有病、不會打注音

洪姓老翁跟兒子要生活費未果，竟傳LINE訊息恐嚇殺他。示意圖。（記者黃佳琳攝）

2022/03/05 10:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕洪姓老翁跟兒子要生活費被拒，他連續傳了3封LINE訊息恐嚇兒子要對他不利，兒子擔心父親失控做出傷害家人的行為，報警後，洪翁辯稱自己有精神病，但法官不採信判他拘役40天，洪翁不服上訴，又說自己不會打注音，仍不被法官採信駁回上訴，全案定讞。

判決指出，2020年5月1日晚上9點多，洪姓老翁因為跟兒子要不到生活費，氣得連傳3封LINE訊息，恐嚇兒子「想殺人放火。尤其是你」、「我又想算一下，如何打死你這種畜生」、「我愛你，就要親手殺死你。不然讓他人殺你，害了他人」。

洪男看到簡訊後，擔心父親失控會傷害他和女兒，趕緊向警方求援，員警獲報後通知洪父到案說明，洪父在警局得知兒子告他，也氣得大駡兒子「因為他把我的房子賣掉，害我沒有房子可住，他又不願意扶養我，寧願讓我餓死，也不讓我看醫生，我才會傳這些話給他」。

高雄地院審理時，洪翁坦承有傳這些訊息，但辯稱自己患有雙相情緒障礙，還拿出醫生證明佐證，但法官認為他恐嚇兒子時精神狀態正常，文字用語也能連貫，清楚流暢表達己意，與常人無異，因此未達減刑或免刑規定，仍依恐嚇罪判拘40天，得易科罰金。

洪翁不服再提上訴，這次他抗辯自己打字很慢，連注音都不會，但法官認為，洪翁在檢方偵查時已坦承自己傳送恐嚇文字給兒子，因此不採信他的說詞，駁回上訴，全案定讞。

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