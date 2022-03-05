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    首頁　>　高雄市

    303全台大停電 高市議員籲比照天然災害補助求償

    台電高雄興達電廠因開關場「人為疏失」，造成3日全台無預警大停電。（記者李惠洲攝）

    台電高雄興達電廠因開關場「人為疏失」，造成3日全台無預警大停電。（記者李惠洲攝）

    2022/03/05 09:10

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕303全台大停電，造成全台552萬戶停電，發電大戶高雄卻是全台受創最深，高達186萬戶受影響，引發民怨，台電補償方案卻杯水車薪，市議員李雅靜要求比照天然災害補助方式，向台電求償；陳麗娜則要求市府採取代位求償，幫市民討公道。

    高雄市長陳其邁昨受訪時，對台電說出重話，強調停電造成商家損失，市府全力協助向台電求償，包含各大工業區、鋼鐵業者等，將派經發局協助釐清造成的停工、訂單與實質損失，「一定要跟台電算清楚」；經發局和法制局會聘律師，協助向台電求償。

    國民黨市議員李雅靜今天表示，她多次質詢指「南電北送，高雄人真袂爽」，高雄人用肺發電給北部使用，不僅沒享受優惠電價，更要忍受外縣市嘲笑高雄的「灰色天空」，此次高雄人更停電長達12小時，高雄人情何以堪？

    她指出，面對台電的補償方案，市井小民更欲哭無淚，受停電影響的工業用戶與家庭用戶給予95折，也就是說1000元的電費減收50元，這樣的補償連一塊雞排都買不到。

    李雅靜要求，針對高雄市受停電影響店家，比照天然災害補助方式，由店家向區公所提出損害請求，區公所彙整認定，台電做出損害賠償，彌補店家損失。

    另位國民黨市議員陳麗娜則強調，303大跳電的事實很明確，毫無疑問「肇事者是台電、受害者是市民」，這才是市府啟用代位求償機制的正確時機。這次台電闖這麼大的禍，市長陳其邁罵得再大聲也沒用，台電還是老大心態，須拿出實際行動。

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