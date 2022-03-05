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    首頁　>　高雄市

    曾被懷疑工讀生扮黑熊！「波比」吃蛋糕慶祝18歲

    2016年3月，「波比」站在高台遠眺的帥氣萌樣，迷倒許多人，卻也被質疑是「工讀生裝扮的黑熊」？（資料照）

    2016年3月，「波比」站在高台遠眺的帥氣萌樣，迷倒許多人，卻也被質疑是「工讀生裝扮的黑熊」？（資料照）

    2022/03/05 08:49

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕2016年一「站」成名、被質疑是「工讀生裝扮」的壽山動物園台灣黑熊「波比」，今天滿18歲了，園方特別為牠和滿20歲的哥哥「黑皮」，製作專屬蛋糕，慶賀「黑皮波比day」!

    2016年3月，「波比」一張站立照片，引起網友熱議，牠雙腳站在高台遠眺的帥氣萌樣，迷倒許多人，卻也被質疑是「工讀生裝扮的黑熊」？園方則澄清說，野外的台灣黑熊本來就會站立。

    壽山動物園表示，目前飼養4隻台灣黑熊，分別是黑皮、波比、平平、瑪莉，「波比」和哥哥「黑皮」都在壽山動物園誕生，「黑皮」生於2002年3月12日、「波比」則是2004年3月5日出生，調皮的「波比」自從「一站成名」後，吸引許多「熊粉」前來朝聖，確認「波比」是不是工讀生假扮的。

    園方說，兄弟倆在上次健康檢查時，體重大約120至130公斤，還在標準值內，為了維持黑熊的體態，保育員精心調配每日餐點份量，希望在今年9月園區整修完成開放後，能以完美身型迎接大小朋友的光臨。

    野外的台灣黑熊壽命，平均約25年左右，人工圈養的黑熊壽命則能超過30年，「波比」與「黑皮」今年分別年滿18歲和20歲，在動物界已經算中壯年了！園方特別以凝凍和冰塊為基底，鑲入水果製作成千層蛋糕，為兄弟倆慶生，並將黑熊家佈置成派對現場。

    壽山動物園主任莊絢智指出，台灣黑熊是瀕臨絕種的保育類野生動物，頭闊而圓，全身披著黑色粗毛，胸前的白色V字形是正字標記，希望今年為「波比」與「黑皮」慶生，也能喚醒大眾對於動物保育的重視，更歡迎民眾加入動物認養行列。

    「波比」今天滿18歲了，園方特別製作專屬蛋糕慶生。（壽山動物園提供）

    「波比」今天滿18歲了，園方特別製作專屬蛋糕慶生。（壽山動物園提供）

    「波比」的哥哥「黑皮」，今年也滿20歲了。（壽山動物園提供）

    「波比」的哥哥「黑皮」，今年也滿20歲了。（壽山動物園提供）

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