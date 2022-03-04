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    首頁　>　高雄市

    邀學生看《時代革命》 陳其邁：民主自由不會從天上掉下來

    高雄市長陳其邁（前排右3）邀高雄市的高中、大學生一同欣賞金馬獎最佳紀錄片《時代革命》。（記者許麗娟攝）

    高雄市長陳其邁（前排右3）邀高雄市的高中、大學生一同欣賞金馬獎最佳紀錄片《時代革命》。（記者許麗娟攝）

    2022/03/04 21:20

    〔記者許麗娟／高雄報導〕金馬獎最佳紀錄片《時代革命》2月25日上映在台灣票房傳佳績，高雄市長陳其邁今（4日）晚邀請高中、大學生一同觀賞，並點出過去台灣的民主前輩與人民「用青春換民主，用流血換自由」，民主自由不會從天上掉下來，要為香港和正在奮戰的烏克蘭人民加油打氣。

    《時代革命》以2019年香港「反送中」運動為背景，導演深入前線，透過記者、社工、老農、車手、救護員、大學生和中學生7組示威者的視角，紀錄這場抗爭運動中，追求自由、平等展現的勇氣。

    陳其邁電影開映前致詞指出，所有香港人都是這部電影的主角，是他們創造了歷史，歷史也還在繼續寫下去，台灣走過從威權轉型為民主的的時代，是用人民的力量改變台灣民主的進程，如同電影中傳達的「不是時代選中了我們，是我們選擇改變時代」，重點在於選擇，高中也正是思想最奔放的年紀，鼓勵大家勇於做選擇。

    陳其邁說，過去在媒體看到香港民主派的運動，原本不看好時代革命，以為可能是週六、日幾天就結束，但意想不到香港人非常的勇敢，選擇站在歷史正確的一方，再對照最近烏克蘭的情況，他相信，在人類歷史的文明中，民主、自由終將勝利，不論是香港或烏克蘭，不分國界應與爭取民主自由的人民站在一起。

    雄中高三學生馬同學表示，這場電影應該有身為高中生應該關注的問題，像香港的人權問題，也認為，香港鄰近台灣，若不了解他們有點可惜，想透過電影來觀察鄰居發生的事，對於反送中，他說，香港國安法通過方式太粗暴，應該有更民主的方式。

    高雄市長陳其邁今（4日）晚間到台鋁秀泰影城觀看記錄片《時代革命》。（記者許麗娟攝）

    高雄市長陳其邁今（4日）晚間到台鋁秀泰影城觀看記錄片《時代革命》。（記者許麗娟攝）

    陳其邁觀賞《時代革命》前致詞指出，在人類走向文明的歷程中，民主自由終將勝利。（記者許麗娟攝）

    陳其邁觀賞《時代革命》前致詞指出，在人類走向文明的歷程中，民主自由終將勝利。（記者許麗娟攝）

    雄中學生馬同學看《時代革命》，希望多了解鄰近台灣的香港所發生的事。（記者許麗娟攝）

    雄中學生馬同學看《時代革命》，希望多了解鄰近台灣的香港所發生的事。（記者許麗娟攝）

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