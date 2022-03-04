台灣燈會璀璨落幕 民調八成一滿意、八成七市民覺得光榮

台灣燈會精彩落幕，民眾對燈會滿意度達八成、連帶對市長陳其邁滿意度也高達八成。（記者王榮祥翻攝）

2022/03/04 20:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣燈會在高雄璀璨落幕，破千萬人次參觀的高人氣效應延燒，民調顯示有八成一民眾對燈會感到滿意、八成七高雄市民覺得光榮，連帶市長陳其邁個人滿意度也拉高，達八成三。

台灣燈會在高雄創造許多記錄與話題，衛武營與愛河灣雙主場、整條愛河就是一組創作、以創新科技打破傳統燈會模式、一千五百架無人機震撼演出，還有小額販售卻引爆搶購潮的無尾燈。

總計180多件作品、2百餘項演出，帶來千萬參觀人潮，及約160億元的經濟效益，碰上燈會最後階段的228連假期間，鄰近雙主場的飯店幾乎一房難求。

燈會過後民調顯示，高達八成一市民對燈會內容與效益感到滿意、八成七市民覺得光榮，連帶對市長陳其邁滿意度也高達八成三，其中非常滿意達四成三。

此次民調由山水民意研究股份有限公司執行，以高雄市18歲以上民眾為對象進行調查，抽樣方法以家戶電話為抽樣架構進行系統抽樣，並輔以尾2碼隨機處理。

訪問日期為111年03月01日至03月02日，調查天數共2日，有效樣本為1074人，抽樣誤差為在 95％的信心水準下抽樣誤差為正負2.99個百分點。

台灣燈會在高雄創造多項新紀錄，圖為衛武營表演舞台打出烏克蘭藍黃光束，並邀請觀眾以燭光點亮台灣圖樣，代表台灣力挺烏克蘭。（記者王榮祥翻攝）

台灣燈會在高雄精彩一個月後完美落幕，後續交棒給台北。（記者王榮祥翻攝）

陳其邁滿意度與燈會一起竄高，他在燈會閉幕典禮上深深一鞠躬，感謝全體市民、防疫團隊、燈會工程人員與志工，共同成就高雄的美麗。（記者王榮祥翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法