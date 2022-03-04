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    首頁　>　高雄市

    高雄大停電遺體退冰？殯葬管理處澄清：正常運作

    興達發電廠昨天出包，導致全台大停電，高雄入夜未復電大樓一片黑漆漆。（資料照）

    興達發電廠昨天出包，導致全台大停電，高雄入夜未復電大樓一片黑漆漆。（資料照）

    2022/03/04 19:41

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄興達發電廠昨天出包，導致全台大停電，高雄市議員黃捷今天在臉書貼文指出，一位媽媽告訴她，因為斷電，兒子在殯儀館冷凍櫃快退冰，很擔心遺體化掉。但高雄市殯葬管理處澄清，停電當下備用發電機立即啟動，冷凍櫃、火化場及禮廳皆正常運作，未有民眾反映大體退冰疑慮。

    市議員黃捷在臉書發文說，昨天大停電，創下非天災因素史上最長的停電紀錄，高雄宛如上演「生存家族」。不只民生用電，還有半導體、石化業停工，將近造成數百億損失。高雄從早上9點開始停電，到晚上9點才復電。整整12個小時，對所有人都是折騰，更是揮之不去的夢魘。

    黃捷還說：「光是我接到的陳情，就有小吃店、飲料店的冷藏食材因斷電損壞，損失上萬元，外送訂單也被迫取消，連電鍋也沒得煮飯，無法做生意。超商的鮮食、布丁、牛奶全報廢，甜點店做到一半的近百個蛋糕也壞掉。最心疼的，是有個媽媽來告訴我，因為斷電，她的兒子在殯儀館冷凍櫃快要退冰，問我電什麼時候才會來，她很擔心遺體化掉。」

    高雄市殯葬管理處今晚澄清，殯儀館因平時既備有預應方案，停電當下備用發電機立即運作，因此，冷凍櫃、火化場及禮廳皆正常運作。昨天停電期間，一殯及二殯民眾治喪都順利完成，期間也未有民眾反映大體有退冰疑慮。但如果是民間禮儀公司，殯葬管理處則不得而知。

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