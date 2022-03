一名烏克蘭學生當面致謝台灣相挺,總統蔡英文強調,會盡全力支持。(圖取自蔡總統IG)

2022/03/04 18:32

〔記者李欣芳/台北報導〕一名烏克蘭學生今天在高雄當面向總統蔡英文表示,感謝台灣支持烏克蘭;總統則說,台灣會盡全力支持烏克蘭,「We'll do whatever we can for Ukraine 」,跟自由、民主的價值站在一起。

蔡總統今天上午出席中山大學「國際金融研究學院揭牌典禮」,同時聽取中山大學雙語教學發展現況,並訪視該校EMI(English as a Medium of Instruction)教學課程上課情形。

蔡總統下午IG上指出,今天到高雄中山大學,遇到來自烏克蘭的學生,這名學生向她表達感謝台灣支持其家鄉。

總統表示,她向烏克蘭學生表示,台灣會盡所能、全力支持烏克蘭,跟自由、民主的價值站在一起。

蔡總統也說,這幾天,看到民眾紛紛在限時動態上,貼出援助烏克蘭捐款的證明,她要謝謝台灣人民。

總統在貼文最後,使用主題標籤寫下StandWithUkraine,以及StopRussianAggression,表達支持烏克蘭,反對侵略的態度。

