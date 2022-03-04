高市議會程委會通過市府53件提案 屯房稅估可增3億至4億元稅收

高市議會今召開程序委員會，通過市府提案53案上程。（記者王榮祥翻攝）

2022/03/04 17:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議會今召開程序委員會，通過市府提案計53案上程，其中不少市民關注的囤房稅議題，財政局提出修正「高雄市房屋稅徵收自治條例第四條、第十三條」草案送審，如果後續經大會通過，可望每年為市庫增加3億至4億元稅收。

議會說明，第3屆第23次程序委員會議由議長曾麗燕主持，副議長陸淑美，童燕珍、宋立彬、劉德林、朱信強、李順進、鄭光峰、韓賜村等議員與會。

第7次定期會開會15日前，議會共收到53案市府提案，包括民政類1案、社政類4案、財經類31案、教育類7案、農林類4案、交通類1案、工務類2案、法規類3案。

市民關切的「囤房稅」議題，財政局提出修正「高雄市房屋稅徵收自治條例第四條、第十三條」草案送審；議會轉述財政局估算，修正案如經大會順利通過，將自今年7月1日起實施，預估有8萬4000戶受到影響，並增加3至4億元稅收。

經程序委員會審查，市府53案提案全數通過上程，將提付3月17日起開議的第7次定期大會交付審查；另大會議程市長施政報告後的各黨團聯合質詢時間為20分鐘，每位議員質詢時間則為10分鐘。

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