高市確診女228遊花蓮 大啖玉里麵、橋頭臭豆腐

（花蓮縣政府提供）

2022/03/04 17:27

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣政府今天公布高雄市1名30多歲女性自助餐員工確診案「20832」在花蓮足跡，228連假當天，她活動範圍主要集中在玉里鎮，包括大嗑知名玉里橋頭臭豆腐，還到玉泉寺參拜，相關足跡場所目前已緊急清消，並呼籲民眾若收到細胞簡訊通知，立即快篩或到醫院採檢。

確診高雄女「20832」與親友於2月27日中午在屏東獅子鄉樹下餐桌、雙流道之驛停留用餐後，隔日2月28日下午赴花蓮玉里鎮活動，4點半先到玉里玉泉寺參拜後，隨即前往橋頭臭豆腐用餐。

縣府指出，案20832在下午5點14分還到過統一超商玉里門市，5點22分赴玉里鎮中正路上的玉里橋頭麵吃飯，5點40分回到玉里鎮民廣場公園。返家後3月3日因發燒就醫，PCR檢驗結果呈陽性確診。

縣府表示，目前匡列接觸者PCR採檢14人，結果尚未出爐。另外，居家隔離2人、自主健康管理9人、自主健康監測3人，已通知4家足跡店家加強內部環境清消，環保局也執行5處周邊環境清消。

花蓮縣衛生局提醒曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，若有上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等相關症狀，應配戴口罩，儘速就醫，不得搭乘大眾運輸工具。

高雄市1名30多歲女性確診案20832，228連假當天下午曾在花蓮玉里鎮大嗑玉里橋頭臭豆腐。（民眾提供，圖非事發當日照）

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