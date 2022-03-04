高雄左營果貿社區自助餐女員工確診 市府公布3足跡

高雄市今（4日）再新增1名本土確診者，感染源仍不明。（記者許麗娟攝）

2022/03/04 15:59

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今天（4日）新增1名本土確診個案，案20832是30多歲女性，在自家位於左營區果貿社區大偉自助餐工作，並從事外場服務，高雄市衛生局除公布女員工3處活動足跡，市長陳其邁也呼籲曾到自助餐消費、足跡重疊者，今、明2天到果貿里活動中心籃球場進行篩檢。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，確診的自助餐女員工曾接種過1劑BNT疫苗，疫調發現平時活動相當固定和規律，昨天（3日）發燒、全身痠痛到診所就醫，醫師評估給予快篩試劑呈現弱陽性，經轉介到專責醫院採檢，第一次Ct值為31，收治住院後再採檢Ct值降為20，評估是新進感染，因個案2月27日至3月1日曾與親友到花東旅遊，感染源追溯會有跨縣市，已持續匡列疫調。

案20832在2月24至26日、3月2、3日，都在左營區果峰街43號1樓的大偉自助餐工作，從事外場服務，2月24、25日下午2點7-20分到過高雄市餐飲業職業工會附設職業訓練中心櫃台繳費，26日晚上7點41-51分到鼓山區華榮路的7-11榮夏門市。

陳其邁表示，因為個案是經營自助餐，顧客多是左營社區居民，觀察發現因為顧客屬於老顧客，店家的實聯制落實情況不佳，呼籲足跡有重疊或常去這間自助餐消費者，請大家今、明2天到果貿社區篩檢。

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案20832活動史。（高雄市政府提供）

市府在果貿社區設社區篩檢站。（高雄市政府提供）

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