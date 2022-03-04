高雄輕軌二階進度達50％ 馬卡道、美術館路口擬3/24完成鋪軌

高雄輕軌工程進度持續超前、各工區平均進度已達50%。（記者王榮祥翻攝）

2022/03/04 14:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市副市長林欽榮今前往輕軌二階工地視察後表示，輕軌工程進度持續超前、各工區平均進度已達50%，馬卡道轉彎進美術館路口，預定3月24日完成鋪軌工程，屆時將重新開放車輛通行。

輕軌於大順路及美術館路段工程，自去年6月陸續開展至今已近9個月，今年底目標將通車至博愛路與大順路口的C24站。

林欽榮今前往工區視察工程進度，也特別抽檢輕軌路線行經馬卡道路與美術館路的轉彎段施工情形，該處轉彎半徑從30公尺調整為50公尺，目的是為降低未來鋼輪與鋼軌的摩擦噪音，維護周邊社區居住安寧。

他指出，為達成今年度輕軌通車目標，農曆年前輕軌團隊已開始著手馬卡道路轉彎段的準備工作及交通維持措施，從目前營運端末站C20尾軌接續延伸鋪軌及焊軌，今日軌道正式跨入美術館路段，往博愛路與大順路口前進。

而中華藝校前方的天橋工程，預計本月下旬開工，本年度內完工，不僅讓中華藝校的師生與市民便利且安全的往來南北校區，相信也是未來鐵道迷捕捉輕軌身影的另一個最佳取景地點。

林欽榮轉述捷運局主管報告最新施工情形，截至今日、美術館路段及大順路段各工區進度約近50%，且每週皆能微幅超出週目標約0.5%；特別是涉及下水道箱涵的要徑路段，都可於今5月底完成箱涵重建，以銜接軌道主體工程。其中今年底的通車路段工進順利，施作中的軌道及車站主體工程預計8月底可完成。

對於美術館路段工區狀況，林欽榮要求施工期間交通維持需確實，各工區路口要增派義交協助引導車流狀況，特別是今日抽檢的輕軌轉彎段工程，務必如期於3月24日前完成，當日開放通車！

高市副市長林欽榮今視察輕軌二階工區。（記者王榮祥翻攝）

輕軌二階馬卡道轉彎進美術館路口，預定3月24日完成鋪軌工程，屆時將重新開放車輛通行。（記者王榮祥翻攝）

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