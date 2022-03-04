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    高雄東林福德廟發全國最高發財金與錢母 人龍看不到盡頭

    求發財金人龍看不到盡頭。（記者洪臣宏攝）

    求發財金人龍看不到盡頭。（記者洪臣宏攝）

    2022/03/04 14:03

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕今天農曆二月二日土地公聖誕，高雄市林園區百年歷史東林福德廟發放全國最高的發財金，擲筊聖杯依次可借1000、900、800元，同時發放因疫情而延後的錢母，1名年約30歲女子清晨1時就來排隊，拔得頭香，一整天人龍綿延數百公尺，看不到盡頭，預計發出上百萬元，土地公廟香煙裊裊。

    東林福德廟每年在土地公農曆二月二日聖誕、八月十五日中秋節得道日發放發財金，民眾擲筊決定金額，第一次擲出聖杯可獲1000元，依次為900、800元，廟方原本在農曆大年初一會發錢母，向來搶手，今年因疫情延期，估計訂製2千個也會供不應求。

    儘管艷陽高照，但民眾為祈求好運勢，不惜頂著高溫排隊，隊伍從福興老街排到林園北路，綿延數百公尺不間斷。

    管委會主委林寶祥表示，通常有7成左右的人會來還錢，沒還的應該是生活有困難，土地公不會索討，常常有人還的錢數倍於借款，最多曾有人拿5萬元來還，廟方不會賠錢。

    東林福德廟建於清乾隆14年（西元1749年），位於林園區知名老街福興街街尾，與街頭興濟宮都被賦予「林半仙傳奇」，為了鎮煞而興建，土地公旁少見地配置文武判官，相傳是神格較高的土地公，香火鼎盛。

    民眾擲筊求發財金。（記者洪臣宏攝）

    民眾擲筊求發財金。（記者洪臣宏攝）

    東林福德廟錢母相當搶手。（記者洪臣宏攝）

    東林福德廟錢母相當搶手。（記者洪臣宏攝）

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