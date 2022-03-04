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    台上宣導婦女庇護安置 他在台下與未成年少女嘿咻二審獲輕判

    第4屆世界婦女庇護安置大會2019年在高雄登場，但卻發生攝助性侵未成年女志工的醜聞。（資料照）

    第4屆世界婦女庇護安置大會2019年在高雄登場，但卻發生攝助性侵未成年女志工的醜聞。（資料照）

    2022/03/04 13:56

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕2019年在高雄舉辦的「第四屆世界婦女庇護安置大會」，總統蔡英文、衛福部長陳時中應邀出席開幕致詞，但這場稱是全球規模最大、以保護及預防婦女暴力為核心價值的國際會議，卻發生館內正在開會，場館樓梯間竟有未成年少女被攝影助理性侵，犯案的陳姓攝助一審被判4月徒刑，陳不服上訴，二審駁回，但考量他已賠錢和解，另宣告2年緩刑。

    判決指出，2019年11月5日至8日，「第四屆世界婦女庇護安置大會」在高雄展覽館登場，吸引全世界100個國家、1400位代表齊聚台灣；在大會擔任攝影助理的陳姓男子，趁機結識來大會當志工、未滿15歲的少女小倩（化名），兩人互加好友後，在大會第3天時，陳男邀小倩到場館樓梯間聊天，並在小倩的同意下，兩人發生性行為。

    兩人發生性行為後，食髓知味的陳男不顧場內正在開會，邀小倩再去梯間翻雲覆雨，後來，小倩結束志工生涯與陳男持續連絡被家人發現，家人追問後，小倩說出自己和陳男相識的過程，還坦承已發生過親密行為，被家人連忙帶著去警局報案、驗傷。

    審理時，陳男坦承犯行，強調自己和小倩是情投意合，沒有強迫對方，小倩也不願追究此事，但因她未滿16歲，陳男已觸犯刑法227條「對於14歲以上未滿16歲之男女為性交者，處7年以下有期徒刑」。法官考量雙方未和解，依2次性侵罪各判他徒刑3月、應執行4月。

    陳認為量刑過重不服上訴，二審法官認為刑度適當，駁回他的上訴，但因陳男已賠錢給小倩獲對方諒解，法官認為他當知警惕戒慎而無再犯之虞，另宣告緩刑2年，讓他免去牢獄之災，全案定讞。

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