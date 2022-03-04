蔡英文致歉：要求電力基礎設施總體檢 最短時間調查疏失

總統蔡英文。（記者王榮祥攝）

2022/03/04 11:20

〔記者李欣芳／台北報導〕針對高雄興達電廠昨天人為操作疏失導致全台大停電，總統蔡英文今天上午向國人致歉，她要求必須進行電力基礎設施總體檢，並指示行政院必須在最短時間內，徹底調查事故原因及相關疏失，採取必要的究責。

蔡英文上午南下高雄，中午新增視察興達電廠的行程，她在臉書表示，今天將到興達電廠，面對國人的託付跟期待，我們必須務實面對問題、解決問題。

蔡英文指出，國安團隊一直持續針對關鍵基礎設施的韌性進行檢討，而昨天的事故就是必須被嚴謹檢視的案例之一。這樣的事故，儘管並非在尖峰時段發生，備轉容量率也有24.61%，總電量供應充足。但是，一個操作疏失，或一件單一事故，就造成全國性的衝擊，這再次凸顯國家電力輸送與基礎設施韌性的問題。

她表示，昨晚經濟部已經召開記者會，向國人報告初步的調查進度，目前復電工作已經大致完成，但她仍要向國人同胞的不便，表達歉意。

蔡英文說，昨天在聽取行政院長蘇貞昌及各部會簡報後，她再次要求，必須在最短時間內，徹底調查事故原因及相關疏失，採取必要的究責。同時，必須進行電力基礎設施總體檢，並加速進行系統性改善工作。

總統蔡英文要求電力基礎設施總體檢，最短時間調查疏失。（圖取自蔡總統臉書）

台電興達電廠開關場設備事故。（資料照）

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