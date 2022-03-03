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    首頁　>　高雄市

    興達電廠事故造成全台停電 高市議會國民黨團籲市長要有實際作為

    高市議員童燕珍要求市長陳其邁，針對台電輸電問題不能只是震怒，要有實際作為。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員童燕珍要求市長陳其邁，針對台電輸電問題不能只是震怒，要有實際作為。（記者王榮祥翻攝）

    2022/03/03 16:09

    〔記者王榮祥／高雄報導〕興達電廠事故衍生全台大停電，高雄有186萬戶受影響，更造成停水，高市議會國民黨團譴責民進黨政府，別讓高雄人成為無水無電吸空汙的次等公民，更要求市長陳其邁不要只會對台電震怒，卻無實際作為。

    黨團總召童燕珍表示，高雄從去年以來，已經把停電當日常，去年9月連續有4、5次大規模停電，陳其邁在議會批評台電「很落漆」，沒想到12月、今年1月又連續發生跨行政區的停電，今日高雄不只百萬戶大停電，還雪上加霜面對停水的窘境。

    童燕珍認為，陳其邁市長不應該只是在媒體前震怒，卻無實際作為，連市民基本生活所需都無法滿足。

    他批評，過去蔡英文政府信誓旦旦不會缺電的謊言已被戳破，該是重新思考配電政策的時候，陳其邁市長應對中央能源政策表達意見，不該讓高雄市民當成為次等公民，呼籲陳其邁市長在跟台電稱兄道弟拿錢蓋動物園前，應先好好要求台電改善供電品質。

    童燕珍指出，興達電廠發生異常狀況、導致全台停電已非第一次，全國電網政策明顯有問題，尤其興達電廠燃煤除役是高雄既定政策，開議後將會要求陳其邁市長應強硬要求中央改變南電北送的配電方式，不要再犧牲高雄人的肺。

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