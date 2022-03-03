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    首頁　>　高雄市

    男戀上按摩妹 不甘人財兩失「丟臉事」PO網反被告

    1名男子到按摩店抒壓結識曾姓女子，後來人財兩失。按摩示意圖。（情境照）

    1名男子到按摩店抒壓結識曾姓女子，後來人財兩失。按摩示意圖。（情境照）

    2022/03/03 14:52

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕資深「英粉」石姓男子在2018年九合一大選時，到按摩店抒壓結識曾姓女子，雖然曾女是「韓粉」，但兩人迥異的政治立場並未阻擾這段戀情，石男每月花2萬元包養女方，後來不但人財兩失，還被迫退出小英志工協會運作，石把這段「丟臉的事」PO到網路，被曾女提告違反個資法，法官判石男徒刑10月，得易科罰金。

    判決指出，石姓男子2018年10月因助選太累，到高市某美容養生會館抒壓時結識曾姓按摩妹，兩人於2019年1月開始交往，期間曾女常說有很多客人愛慕她，有客人提出要花8萬元包養她，還有客人要給她6萬元讓她當老婆顧小孩，暗示石男也要花錢養她。

    後來曾女想要買新房，石男便每月存2萬元到曾女戶頭，結果匯了4萬元後，發現曾女把錢拿去玩股票，還跟其他男網友玩視訊，石男覺得沒有安全感叫曾女還他錢，但曾女沉迷手遊又喊沒錢，石男陸續再放5千至1萬2千元不等的現金到她皮包，結果最後戀情沒有開花結果，兩人還是落得分手的下場。

    石男把這段經歷當成故事，分成4集寫到臉書，結果被曾女提告違反個資法。高雄地院審理時，石男說，他感情受挫人財兩失、因這件事吃上官司，還讓他擔心影響小英志工團的運作，特地發聲明退出志工團，並分享到多個綠營臉書社團及粉絲專頁。

    石男還指出，兩人交往時，曾女說民進黨垃圾很多，所以認為816萬人都是垃圾，不屑加入民進黨，但做人的道理就是「欠錢就是要還」，曾女欠錢不還，看得出「邁粉與韓粉的界線」。

    不過，法官認為石男僅因個人情感、金錢糾葛，就在網路上洩漏曾女個人資料，犯後仍否認犯行，未與曾女達成和解或取得其諒解，因此依非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，共4罪，依序各處徒刑4月、5月、6月、4月，應執行徒刑10月，得易科罰金，可上訴。

    資深「英粉」石姓男子熱衷選務，卻為了一段戀情被迫退出「一生志業」。（圖翻攝自石姓男子推特）

    資深「英粉」石姓男子熱衷選務，卻為了一段戀情被迫退出「一生志業」。（圖翻攝自石姓男子推特）

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