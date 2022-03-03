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    首頁　>　高雄市

    興達電廠事故釀大停電 陳其邁：要求台電電力穩定供應體檢

    市長陳其邁（右）今上午名開緊急應變會議後受訪。（記者許麗娟攝）

    市長陳其邁（右）今上午名開緊急應變會議後受訪。（記者許麗娟攝）

    2022/03/03 13:41

    〔記者許麗娟／高雄報導〕興達電廠今天（3日）上午9點7分一座開關廠事故，造成南部各電廠跳脫，釀全台大停電，高雄市長陳其邁指出，高雄市共186萬戶停電，工業區運作部分已恢復供電，已要求台電公司針對電源穩定供應體檢，並盡速恢復供電，尤其民生水電部分。

    陳其邁上午召開緊急應變會議後受訪，對於此次停電是否影響工業區供電，陳其邁表示， 工業區運作部分已恢復供電，關鍵製程都有備用電源，市府經發局隨時都會掌握相關狀況，各工業區目前回報並無災情。

    媒體詢問是否要求台電確保不再發牛下次大停電，陳其邁表示，會以最壞的劇本設定、演練，興達電廠這次開關廠事故，台電公司也應該做檢討，針對電源的穩定供應，尤其電網的規畫也必須再做檢討，不希望這些事件再發生，影響市民的日常生活，已與台電董事長溝通，對關鍵基礎設施，尤其電力穩定供應可以體檢，確保電力供應無虞。

    陳其邁指出，這次興達電廠的備轉容量還有23-24%，所於停電是屬於電網、電力輸送相關設施事故所引起，目前先把電力恢復供應為優先，興達電廠有配置2座開關廠，目前轉移到另一座開關廠運作，另一座進行搶修，台電公司已積極搶修電力供應，南部跳脫的電廠也已陸續加速恢復運轉。

    對於企業或民眾向台電要求賠償部分，陳其邁回應，目前先以救災為優先處理，對於企業及民眾損失及相關賠償，等事故結束，市府會協助市民和廠商辦理，希望盡速恢復高雄市區供電，不影響民生生活為主，部分地區因停電也停水，希望民生、水電盡速恢復運作。

    高市災害應變中心今上午9點半成立一級開設。（記者許麗娟攝）

    高市災害應變中心今上午9點半成立一級開設。（記者許麗娟攝）

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