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    首頁　>　高雄市

    高雄市186萬戶停電 陳其邁：81萬戶已恢復供電

    市長陳其邁（右2）主持應變中心會議後表示，高雄市有186萬戶停電，至中午12點已有81萬戶恢復供電，仍有104萬戶處於停電中。（記者方志賢攝）

    市長陳其邁（右2）主持應變中心會議後表示，高雄市有186萬戶停電，至中午12點已有81萬戶恢復供電，仍有104萬戶處於停電中。（記者方志賢攝）

    2022/03/03 12:55

    〔記者方志賢／高雄報導〕全台大停電，高市災害應變中心上午9點半成立一級開設，由市長陳其邁主持應變中心會議，他表示，高雄市有186萬戶停電，至中午12點已有81萬戶恢復供電，仍有104萬戶處於停電中，興達電廠有2個電廠，其中故障的電廠搶修中，由另一個電廠供電，希望台電盡速恢復電廠運作及供電，停電也造成捷運與輕軌停駛，請市民以公車等方式取代。

    陳其邁主持災害應變中心會議後，開記者會說明，他表示，高市共有186萬戶停電，至中午12點已有81萬戶恢復供電，仍有104萬戶處於停電當中，他在開記者會前與台電董事長通電話，興達電廠有兩個電廠，故障的電廠正在搶修中，供電由另一個電廠供電，另也因龍崎變電所的跳脫，造成各發電廠停電，陸續在恢復運轉中，他希望台電盡速恢復電廠的運作，在最短時間恢復供電。

    陳其邁說，在9點7分發生停電，高雄市府立即啟動應變措施，在9點半一級開設，10點掌握所有的停電的應變。 另消防局共有64件電梯受困，60件已排除，並沒有人員傷亡。戶政事務所改手工作業。

    陳其邁說，工務局接獲250件電梯停電故障，各廠商處理中，沒有人員傷亡，交通號誌有83處故障已恢復運作，捷運與輕軌停駛，公車渡輪正常營運，他呼籲市民在交通需求以公車等方式取代。高鐵台鐵已恢復正常。學校營養午餐供應正常。

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