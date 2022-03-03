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    首頁　>　高雄市

    台電興達電廠4部機組跳脫 緊急搶修中

    台電興達發電廠上午強調，廠區並未發生火警意外，機組跳脫正緊急復電搶修中。（資料照）

    台電興達發電廠上午強調，廠區並未發生火警意外，機組跳脫正緊急復電搶修中。（資料照）

    2022/03/03 10:30

    〔記者蘇福男、黃旭磊／高雄報導〕台電興達發電廠上午強調，廠區並未發生火警意外，機組跳脫正緊急復電搶修中。

    高雄市永安消防分隊及興達電廠表示，上午9點左右並未發生爆炸，4部機組全部停機，停電原因待查證。

    台電表示，龍崎超高壓變電所以南於上午9點7分全停，豐德、嘉惠、麥寮、核三、大林、南火、興達電廠機組跳脫，詳細情況與現場確認中。

    南部科學園區（南科）表示，部分廠商受壓降事故影響，園區目前供電及供水正常，生產暫無影響。

    南科高雄園區指出，園內電力壓降，部分廠區停電啟動備援用電系統，目前以發電機維持供水，將持續追蹤受影響廠商狀況。

    台電表示，上午9點7分因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電讓南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。

    事故發生當時系統備轉容量率達24.61%。因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，導致中北部部分地區用戶停電。

    台電表示，目前水力已啟動發電，南部各電廠巡檢中，燃氣、燃煤、核能陸續啟動，中北部地區已陸續恢復供電，預計中午以前可正常供電，南部中午開始陸續恢復供電。

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