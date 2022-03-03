高市公布今年首批開發區土地標售11標12筆 高雄大學旁建地吸睛

高市府公布今年首批開發區土地標售11標12筆，高雄大學旁區段徵收區建地頗吸睛。（記者王榮祥翻攝）

2022/03/03 09:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市地政局111年度第1季開發區土地標售，共計會推出11標12筆優質建地，預定3月16日開標，合計總底價14億2766萬6051元；其中位在高雄大學區段徵收區、約1346坪建地，因交通方便、鄰近商圈，相當吸睛。

地政局說明，高雄大學區段徵收區，區內因後勁溪整治及周邊美綠化、家樂福進駐商圈形成及新台17線興闢，已營造優質社區環境，本季釋出1筆住四土地、面積約1346坪，臨大學31街及新台17線，近右昌商圈及楠梓家樂福商圈，為興建優質住宅大樓首選。

第86期市地重劃區位於小港國際機場北側，北側有中安路聯接88快速道路及國道1號，步行至捷運紅線草衙站僅需5分鐘、交通便捷，具備陸海空運輸優勢，西北側隔中安路為大型休閒購物中心；本季推出1筆面積約1114坪特定倉儲轉運專用區土地，適合發展航空、海運、陸運關聯產業，如物流倉儲及商業服務機能之優勢。

第48期市地重劃區，位於中華二路與建國三路間精華地帶，北側緊臨綠園道，西側為三民國小，地理位置優越，本季推出1筆住五土地、面積約58坪，臨綠園道及8米道路，近三塊厝車站、三民國小及三民市場，生活機能完善。

大坪頂5號道路區段徵收區，位於高鳳路東側，環境清幽，市府開闢孔宅綠園、星光隧道，增加休閒空間，區內10號道路可通往大寮，交通便利，本季推出1筆土地，面積約770坪，臨孔宅一街及孔宅十街，緊鄰孔宅綠園，利於規劃興建透天住宅。

高坪一、二期區段徵收區，區內有近10萬坪熱帶植物園與綠地，為全市綠覆率最高的優質休閒住宅環境。本季在高坪一期推出1筆面積約1033坪住二土地、臨高坪七路、高坪62街及高坪78街，近大坪頂運動公園，形狀方整，利於規劃；高坪二期推出3標4筆土地，其中1標2筆住一土地，位於高坪18路，近熱帶植物園區，休閒及居住環境佳；另2筆土地，面積各約976坪及400坪，近大坪頂運動公園，休閒條件佳。

另第9期、33期及77期重劃區各推出1筆土地，供投資人多種選擇。

第1季土地標售作業已於111年3月2日公告，投資大眾可前往市府四維行政中心1樓中庭地政局服務台索取標售海報及標單，或直接上網高雄房地產億年旺網站、地政局及土地開發處網站查詢下載相關資料，在期限前完成投標。

配合防疫需求，本季開標作業除於地政局第一會議室辦理，另將於地政局Facebook粉絲專頁同步直播，洽詢專線：（07）3373451或（07）3314942，高雄房地產億年旺網站、高市地政局網站。

高市府開發區標售案坪鳳段516-1。（記者王榮祥翻攝）

高市府公布今年首批開發區土地標售11標12筆。（記者王榮祥翻攝）

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