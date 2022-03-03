為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    境外污染來襲！高市今空品不良 包辦全國前5名

    境外污染來襲，高市今空品不良，鳳山測站AQI數值全國最高。（記者陳文嬋攝）

    境外污染來襲，高市今空品不良，鳳山測站AQI數值全國最高。（記者陳文嬋攝）

    2022/03/03 09:05

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕境外污染滯留，高市今天上午空品不良，高達11個空品測站AQI指標達紅色警示，其中5個測站AQI指標包辦全國前5名，全國前10名也多達8站，鳳山測站AQI數值更是全國最高，環保局已提前啟動應變措施，預估下午擴散條件會變好，應能轉為橘色提醒，提醒民眾減少戶外運動。

    高市今天上午13個環保署空品測站除了前金站因移動位置沒有數據外，鳳山等11個空品測站AQI指標達紅色警示，對所有族群不健康，僅美濃測站呈現橘色提醒，對敏感族群不健康，主要污染源是PM2.5。

    值得一提的是，鳳山測站AQI指標數值達168是全國最高，PM2.5濃度達88微克/立方米，其次為仁武測站、前鎮復興測站，PM2.5濃度均為84微克/立方米；鳳山等5個測站AQI指標也包辦全國前5名，全國前10名也多了左營、大寮測站等達8站。

    環保局表示，境外污染來襲，高雄受限於氣象及地理條件影響，造成污染物累積，已提前依預警提前啟動應變，通報中油、台糖等33家大型工廠持續降載減排，並進廠稽查確認排放情形。另加強稽查露天燃燒，杜絕局部空品惡化及異味產生，並加強道路洗掃街，減少粒狀物污染，要求營建工地及堆置場所，加強防護措施、減少逸散等。

    境外污染來襲，高市今空品不良，鳳山等5個測站AQI指標包辦全國前5名，全國前10名也多達8站。（環保署資料）

    境外污染來襲，高市今空品不良，鳳山等5個測站AQI指標包辦全國前5名，全國前10名也多達8站。（環保署資料）

    境外污染來襲，高市今空品不良，13個環保署空品測站除了前金站疑似故障沒有數據外，高達11個空品測站AQI指標達紅色警示。（市府資料）

    境外污染來襲，高市今空品不良，13個環保署空品測站除了前金站疑似故障沒有數據外，高達11個空品測站AQI指標達紅色警示。（市府資料）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播