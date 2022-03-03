境外污染來襲！高市今空品不良 包辦全國前5名

境外污染來襲，高市今空品不良，鳳山測站AQI數值全國最高。（記者陳文嬋攝）

2022/03/03 09:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕境外污染滯留，高市今天上午空品不良，高達11個空品測站AQI指標達紅色警示，其中5個測站AQI指標包辦全國前5名，全國前10名也多達8站，鳳山測站AQI數值更是全國最高，環保局已提前啟動應變措施，預估下午擴散條件會變好，應能轉為橘色提醒，提醒民眾減少戶外運動。

高市今天上午13個環保署空品測站除了前金站因移動位置沒有數據外，鳳山等11個空品測站AQI指標達紅色警示，對所有族群不健康，僅美濃測站呈現橘色提醒，對敏感族群不健康，主要污染源是PM2.5。

值得一提的是，鳳山測站AQI指標數值達168是全國最高，PM2.5濃度達88微克/立方米，其次為仁武測站、前鎮復興測站，PM2.5濃度均為84微克/立方米；鳳山等5個測站AQI指標也包辦全國前5名，全國前10名也多了左營、大寮測站等達8站。

環保局表示，境外污染來襲，高雄受限於氣象及地理條件影響，造成污染物累積，已提前依預警提前啟動應變，通報中油、台糖等33家大型工廠持續降載減排，並進廠稽查確認排放情形。另加強稽查露天燃燒，杜絕局部空品惡化及異味產生，並加強道路洗掃街，減少粒狀物污染，要求營建工地及堆置場所，加強防護措施、減少逸散等。

境外污染來襲，高市今空品不良，鳳山等5個測站AQI指標包辦全國前5名，全國前10名也多達8站。（環保署資料）

境外污染來襲，高市今空品不良，13個環保署空品測站除了前金站疑似故障沒有數據外，高達11個空品測站AQI指標達紅色警示。（市府資料）

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