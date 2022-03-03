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    首頁　>　高雄市

    通緝犯和友人因債被毆、噴辣椒水 他痛喊「會不會死」

    通緝犯和友人夜宵路上因債被毆噴辣椒水，他痛喊「會不會死」，警逮捕一名涉案人鐘姓男子（左）。（民眾提供）

    通緝犯和友人夜宵路上因債被毆噴辣椒水，他痛喊「會不會死」，警逮捕一名涉案人鐘姓男子（左）。（民眾提供）

    2022/03/03 09:11

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市新興區南台路今晨發生民眾鬥毆，警方出動快打部隊，現場有2男1女，其中潘姓男子（22歲）遭人噴辣椒水，而且還是一名通緝犯，潘稱對方有4人已搭車離去，警方將3人帶回釐清案情，並在案發地附近角落，發現一把開山刀及一只紙盒，紙盒內則有一把玩具假槍，警方今早循線帶回涉案的鐘姓男子（37歲），持續查緝其餘涉案犯嫌。

    警方初步調查，衝突的雙方疑似有數萬元債務糾紛，今（3）日凌晨2時許，被害人潘姓男子（詐欺通緝）與網路遊戲認識的友人謝男（21歲）、陳女（25歲）相約吃宵夜，途徑南台路與對方不期相遇，雙方發生拉扯衝突，潘男遭對方噴灑辣椒水。

    消防局救護人員獲報趕到，幫傷者潘男處理身上傷勢時，他喊痛並問「我會不會死」，警方協助安撫情緒，並在路旁搜索有無證物，快打警網將現場3人帶回派出所釐清案情，3人表示認識的友人，對方因和潘男有糾紛，才發生拉扯衝突。

    警方表示現場查扣的刀、玩具槍，不排除與此案有關聯，鎖定涉案車輛以車追人，帶回1名鐘姓男子（37歲），並持續查緝其餘涉案犯嫌，警方重申對於暴力滋擾行為，絕對零容忍，民眾面對口角紛爭應保持理性。

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