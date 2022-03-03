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    首頁　>　高雄市

    變換車道連吃9張罰單 法院：只能算1次幫他省錢

    沈男連續9次違規變換車道，橋頭地院認定只能處罰1次。（記者鮑建信攝）

    沈男連續9次違規變換車道，橋頭地院認定只能處罰1次。（記者鮑建信攝）

    2022/03/03 07:09

    〔記者鮑建信／高雄報導〕沈姓男子開車行經高雄市大寮快速道路，接連9次違規變換車道，被後方轎車檢舉告發，警方開罰27000元，他認為違反比例原則，打官司翻案，橋頭地院調查，9次違規都在6分鐘及6公里內，依法只能算1次，幫他省下24000元。

    2021年7月25日下午1點多，嘉義沈姓駕駛行經高雄市大寮區台88東向4.0公里，由外側車道切入內側車道，未使用方向燈，並因多次違規變換車道，引發後方駕駛不滿，檢具違規影像，送交交通大隊林園分隊處理，經交警勘驗過濾後，認定共違規9次，每次罰3000元，總計27000元。

    沈男收到罰單後不服，他認為9張罰單的違規時間及距離，皆未滿6分鐘及6公里，連續舉發有違比例原則，要求法官替他主持公道。

    公路總局嘉義區監理所則說，沈車於2021年7月25日13時26分起至13時30分止，行經台88東向4.0公里至7.2公里間遭民眾檢舉，檢視違規影像均違規事實明確，並有資料可稽，舉發尚無疑義。

    承辦法官調查，據2021年12月22日公布施行交通處罰條例規定，如其違規地點相距未達6公里、違規時間相隔未達6分鐘，或未行駛經過一個路口以上，即應論以單一違規行為，因此撤銷8張罰單，只能算1次違規行為，可抗告。

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