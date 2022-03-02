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    獲民進黨徵召拚連任 陳其邁：高雄繼續「緊緊緊」下個4年繼續拚

    高雄市長陳其邁今獲民進黨提名爭取連任。昨為新竹市長林智堅。（記者王榮祥翻攝）

    高雄市長陳其邁今獲民進黨提名爭取連任。昨為新竹市長林智堅。（記者王榮祥翻攝）

    2022/03/02 20:25

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨中執會今正式提名高雄市長陳其邁拚連任，陳其邁晚間透過臉書指出，高雄是他的故鄉，感謝近2年來，市民朋友給機會，全力支持他跟市府團隊用兩年拚四年，希望高雄繼續緊緊緊，下一個4年繼續拚。

    他說，台灣燈會之後，好多市民朋友反映「當高雄人，真的好有光榮感！」，光榮感是什麼？他認為就是認同這個城市，願意為它一起繼續努力。

    他強調，高雄今天的成績，是市民朋友、歷任市長們的共同努力，從工業城市、海洋首都、宜居城市到今日2022，高雄正迎來20年來累積沉澱的轉型發展。

    近兩年來，市府積極招商引資，累計各產業投資總額逾5,000億元。高雄盈利銷售總額，從109年度的4.52兆，到110年的5.57兆。增加1.05兆，成長率23.28%，為六都第一，也創歷史新高。

    特別是台積電投資高雄，不僅是城市關鍵的產業佈局，也是半導體Ｓ廊帶最重要的一塊拼圖。半導體產業聚落陸續在高雄成型，大廠相繼看好投資，更象徵高雄產業正持續朝向高值化與深化產業發展，增加高雄更多優質的工作機會。

    同時，市府與中央合作，推動興建10500戶社會住宅，照顧就業青年與弱勢者居住需求。110年下半年15至24歲青年失業率，從109年上半年高點13.9%，到現在9.1%，從六都最高到六都最低。

    對於照顧下一代，班班有冷氣，預定今年即將完成；特色及共融公園加快腳步協調建置積；極布建公共托育據點，全市跨齡共享校園空間的公托設施，在111年底將從7處增加到26處，實踐「托教一條龍」。

    他說，高雄正在快步前進，這是市府團隊與市民朋友一起努力的成果，從招商引資、城市轉型、市民服務，一一踏穩加緊腳步，讓市民有更好生活、更多就業機會。

    感謝許多防疫夥伴，他們是城市的英雄，兩年來為防疫夜以繼日、不眠不休，讓台灣人民不同與其他國家擁有安全正常的生活，讓高雄人安心過日，更讓高雄在今年能順利舉辦令人印象深刻、精彩奪目的台灣燈會。

    無論是圍堵疫情、民主深化、產業轉型，高雄都扮演台灣的關鍵角色，我們有責任扛起這份責任，我們更願意承擔這種承擔。我們會繼續和市民朋友站在一起，繁榮我們的城市，共譜美好的未來；也將持續堅持民主和平的價值，和全世界民主夥伴並肩同行，讓世界看見台灣，也看見高雄。

    陳其邁期許下一個4年繼續拚，我們一定能再為高雄轉型做出更精彩的成績，讓高雄能驕傲的站在世界舞台。

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